Video | Presentador mexicano patea un dron en vivo y golpea a una modelo invitada

En las últimas horas se ha vuelto viral un video en el que un presentador de un programa en México patea un dron que hacía parte de la producción y termina golpeando en la cara a una de las invitadas, causando indignación entre los televidentes.

Ernesto Chavana es el nombre del conductor del programa 'Es Show', que se transmite a través del Canal 6 de Multimedios en México y se centra en entretenimiento, humor y variedades; además, en ocasiones maneja un tono polémico que está destinado a los televidentes nocturnos de la televisión mexicana.

Presentador mexicano patea un dron en vivo y golpea a una modelo invitada

La polémica escena muestra cómo el presentador, mientras está presentando una de las secciones del programa, patea un dron que está sobrevolando el set justo en frente de él y, aparentemente molesto por la presencia del artefacto, lo patea con fuerza, impactando el rostro de una de las modelos que estaban presentes en el programa.

Según información emitida por usuarios y televidentes del programa, la modelo afectada es conocida como Isabella, que abandonó de inmediato el set con evidentes muestras de dolor mientras era atendida por algunas de sus compañeras.

Una de las actitudes que más ha generado indignación en redes es la del agresor, que una vez patea el dron, solo se queda de pie y no se acerca a disculparse o intentar socorrer a la mujer lastimada; incluso otras personas presentes se ríen cuando ocurre la situación, pero al darse cuenta de la lesión, se acercan a ayudar a la mujer.

Internautas y televidentes piden sanciones para el presentador

A través de redes sociales, usuarios afirman que el presentador que causó el accidente se caracteriza por protagonizar este tipo de acciones y momentos polémicos con el fin de generar comentarios y exigen que, tras este último suceso, sea castigado como corresponde.

Desde México confirman que la producción del canal Multimedios comunicó que Ernesto Chavana se hará responsable por los daños ocasionados y que aún no se ha determinado la gravedad de las heridas de la modelo.