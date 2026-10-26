Análisis elecciones en Brasil: denuncian campaña de desinformación contra Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder en Brasil tras una victoria electoral que dejó un margen de más de cuatro millones de votos sobre su contendiente.

Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil

La jornada electoral estuvo marcada por una controversia sin precedentes cuando el magistrado Cristiano Zanin, exabogado de Lula da Silva, ordenó una extensión de dos horas en el horario de votación, decisión que paralizó temporalmente el conteo de votos.

En diálogo con este medio, el periodista Lucas Ribeiro, desde Brasil, se refirió a este último punto y aseguró que la orden generó muchas sospechas porque Lula subió una cantidad considerable de votos. Además, mencionó que antes de las elecciones el entonces candidato realizó “regalos” e invirtió dinero.

“Hay sospechas de ayer, las elecciones quedaron como dos horas paradas porque el magistrado Zanin, que fue exabogado de Lula da Silva, paró por dos horas el conteo de votos y ahí intentó expandir el tiempo para que las personas votaran (…) esto generó algunas críticas y consideraciones que ha podido pasar algo porque Lula subió más de 10 millones de votos. Quedó muy rara esta elección y ya empezó también la oposición a no reconocer”, aseguró.

Por su parte, el analista político y magister en política y relaciones internacionales, Jorge Luis Yarce Tamayo, indicó que los resultados fueron sorpresivos y que toda la situación se agravó porque “al momento de concederlo, ya habían puestos de votación que habían terminado el balotaje y habían iniciado el preconteo", lo que generó dudas razonables de cómo se llevaron las votaciones.

Entretanto mencionó que la relación personal entre Zanin y Lula da Silva añade más polémica al proceso. El magistrado fue su abogado durante todo el proceso de ‘Lava Jato’ y actualmente mantiene vínculos con su familia, según confirmó Ribeiro.

Además de las irregularidades en el proceso de votación, se denunció el uso de recursos estatales para propaganda electoral. Lula "ha hecho un uso muy vasto de la máquina", utilizando aplicativos gubernamentales para "enviar mensajes para todas las personas haciendo propagandas electorales", explicó el periodista brasileño.

Según su versión, se enviaron mensajes con información falsa por parte de una persona del equipo de Lula identificada como Andre Janones y esto, habría generado una ola de miedo.

“Decía que Bolsonaro iba a acabar con el voto de las mujeres e iba a perseguir a los homosexuales. Entonces generó una ola de miedo por fake news que fue muy fuerte especialmente en las últimas tres semanas. También que iba a sacar los beneficios de las personas más humildes y todo ese tipo de terrorismo electoral que también ha tenido impacto relevante”, indicó.

¿Qué tan fácil será para Lula da Silva gobernar?

El nuevo gobierno enfrentará un Congreso inclinado hacia la derecha especialmente en el Senado. Sin embargo, Ribeiro advirtió sobre el fenómeno de la "juristocracia" en Brasil, donde "el poder ejecutivo junto con el poder judiciario" trabajan coordinadamente, permitiendo que cuando el Congreso se oponga, "el poder judiciario crea una otra interpretación y una otra ley".

Lula ya anunció en su primer discurso intenciones de establecer "control de las redes sociales, de reglamentación", una medida que la oposición considera preocupante para la libertad de expresión en el país.

Finalmente, el periodista analizó la actual relación que mantiene Brasil con diferentes países y aseguró que cada vez quedará más aislado puesto que se encuentra en el peor momento de acercamiento con Estados Unidos.