Mbappé se disculpa tras polémica por comentario sobre Mao Zedong y pierde contratos millonarios en China

El delantero francés Kylian Mbappé se disculpó públicamente este martes después de desatar una fuerte controversia en China por unos comentarios relacionados con un meme que hacía referencia al histórico líder Mao Zedong.

La polémica provocó una oleada de críticas en redes sociales, la ruptura inmediata de varios contratos publicitarios y la suspensión de transmisiones vinculadas al jugador por parte de medios estatales chinos.

El atacante del Real Madrid aseguró estar "sinceramente arrepentido" por unas declaraciones que calificó como "torpes" y que, según reconoció, hirieron a numerosas personas en China y en comunidades chinas alrededor del mundo.

La controversia surgió tras la difusión de un video en redes sociales en el que Mbappé comentaba algunos memes protagonizados por él. Durante la conversación, señaló que el más gracioso que había visto era un montaje de su rostro sobre el de quien creía que era "un dictador chino".

El comentario parecía aludir a una imagen del exlíder Mao Zedong, figura central en la historia de la República Popular China y considerada oficialmente un símbolo nacional.

Marcas rompen vínculos y la televisión estatal toma medidas

La reacción fue inmediata. Las compañías chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con Mbappé, argumentando una política de "tolerancia cero" frente a declaraciones o comportamientos que ofendan los sentimientos nacionales.

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A estas decisiones se sumó el grupo audiovisual estatal China Media Group (CMG), controlador de la cadena pública CCTV, que informó la suspensión de las retransmisiones de partidos de LaLiga española y de cualquier contenido publicitario relacionado con el futbolista francés.

En un comunicado difundido en francés, inglés y mandarín, Mbappé expresó sus disculpas. "Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia", afirmó.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, sostuvo que era natural el rechazo generado por las declaraciones. Según indicó, cualquier comentario que hiera los sentimientos del pueblo chino enfrenta una respuesta negativa por parte de la sociedad del país.

LaLiga también reaccionó al incidente. A través de un comunicado firmado por su presidente, Javier Tebas, la organización lamentó las declaraciones del jugador y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Indignación en redes y veto en plataformas chinas

La controversia alcanzó una gran dimensión en las redes sociales chinas. En Weibo, el tema relacionado con la cancelación del acuerdo entre Dongpeng y Mbappé llegó a acumular cientos de millones de visualizaciones y se convirtió en uno de los asuntos más comentados del día.

Numerosos usuarios calificaron los comentarios del futbolista como una "línea roja" que no debía cruzarse debido al carácter sensible que tiene la figura de Mao Zedong en el país. Algunos incluso exigieron acciones legales contra el jugador.

Además, la red social Xiaohongshu, conocida también como RedNote, anunció restricciones sobre la cuenta asociada a Mbappé por supuestas violaciones de las normas de la comunidad. El francés cuenta con una amplia base de seguidores en China, con más de un millón de usuarios tanto en Weibo como en esa plataforma.

La crisis de imagen para el atacante llega apenas un día después de quedar fuera de la conquista del Balón de Oro 2026, galardón que fue entregado al delantero inglés Harry Kane. El episodio también recuerda otros casos en los que destacados deportistas internacionales han enfrentado fuertes reacciones en China por declaraciones relacionadas con figuras políticas, Taiwán o Hong Kong.