Partido Liberal de Flávio Bolsonaro reconoce los resultados con la reelección de Lula

El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro reconoció los resultados de la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre en Brasil.

En una jornada que resultó de infarto, Luiz Inácio Lula da Silva logró remontarle al hijo del expresidente Jair Bolsonaro y tendrá su cuarto mandato a sus casi 81 años.

La remontada de Lula da Silva

Lula fue presidente por primera vez en 2003 y quedó reelegido hasta 2011. Volvió al poder en 2023 luego de derrotar a Jair, quien estaba en búsqueda de su segundo mandato tras cumplir el periodo 2019-2022.

Los resultados de la primera vuelta del 4 de octubre dejaron como ganador al senador Flávio, lo cual puso sobre la mesa la posibilidad del retorno del bolsonarismo después de cuatro años. Lula, entonces, tenía que buscar esos 4.4 millones de votos de diferencia.

Cuarto periodo para Lula

Sin embargo, en ese par de semanas previas a la segunda vuelta, su campaña se centró mayormente en el apoyo en las calles y en los debates contra su contrincante. Inclusive, Flávio se disculpó en público por llamarlo ‘nueve dedos’, recordando el incidente que tuvo el presidente en su juventud cuando perdió uno de sus dedos mientras trabajaba.

El líder sindical y de izquierda se impuso con cerca del 51.8 % de los votos, mientras que el hijo de Bolsonaro se quedó con el 48.2 %. A lo largo de la tarde del domingo, mientras publicaban los boletines, la paridad fue de infarto.

Después de confirmar los resultados, Flávio no los reconoció y anunció que iba a pedir la anulación. Cuestionó la decisión de la justicia de extender por dos horas más el periodo para votar, teniendo en cuenta las complicaciones de transporte público.

Sin embargo, este lunes 26 de octubre, el Partido Liberal reconoció la reelección de Lula: “Creemos que los cuestionamientos levantados deben ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático”.