CANAL RCN
Internacional

Partido Liberal de Flávio Bolsonaro reconoce los resultados con la reelección de Lula

Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro y tendrá su cuarto mandato como presidente de Brasil.

Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil.
Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 26 de 2026
09:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro reconoció los resultados de la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre en Brasil.

Análisis elecciones en Brasil: denuncian campaña de desinformación contra Bolsonaro
RELACIONADO

Análisis elecciones en Brasil: denuncian campaña de desinformación contra Bolsonaro

En una jornada que resultó de infarto, Luiz Inácio Lula da Silva logró remontarle al hijo del expresidente Jair Bolsonaro y tendrá su cuarto mandato a sus casi 81 años.

La remontada de Lula da Silva

Lula fue presidente por primera vez en 2003 y quedó reelegido hasta 2011. Volvió al poder en 2023 luego de derrotar a Jair, quien estaba en búsqueda de su segundo mandato tras cumplir el periodo 2019-2022.

Los resultados de la primera vuelta del 4 de octubre dejaron como ganador al senador Flávio, lo cual puso sobre la mesa la posibilidad del retorno del bolsonarismo después de cuatro años. Lula, entonces, tenía que buscar esos 4.4 millones de votos de diferencia.

Cuarto periodo para Lula

Sin embargo, en ese par de semanas previas a la segunda vuelta, su campaña se centró mayormente en el apoyo en las calles y en los debates contra su contrincante. Inclusive, Flávio se disculpó en público por llamarlo ‘nueve dedos’, recordando el incidente que tuvo el presidente en su juventud cuando perdió uno de sus dedos mientras trabajaba.

Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil: venció en la contienda al hijo de Bolsonaro
RELACIONADO

Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil: venció en la contienda al hijo de Bolsonaro

El líder sindical y de izquierda se impuso con cerca del 51.8 % de los votos, mientras que el hijo de Bolsonaro se quedó con el 48.2 %. A lo largo de la tarde del domingo, mientras publicaban los boletines, la paridad fue de infarto.

Después de confirmar los resultados, Flávio no los reconoció y anunció que iba a pedir la anulación. Cuestionó la decisión de la justicia de extender por dos horas más el periodo para votar, teniendo en cuenta las complicaciones de transporte público.

Sin embargo, este lunes 26 de octubre, el Partido Liberal reconoció la reelección de Lula: “Creemos que los cuestionamientos levantados deben ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump llama país de “mier@&$” a Noruega tras quedarse sin el Nobel de Paz

Artistas

Famoso actor y cantante fue hallado sin vida en su casa: esto se sabe

Artistas

Luto: reconocido actor fue hallado sin vida en su casa

Otras Noticias

Policía Nacional

A la cárcel los cuatro policías capturados por el asesinato de Donovan Balanta en Bogotá

El dictamen de Medicina Legal determinó que el joven afrocolombiano falleció por cuenta de una arritmia cardiaca, provocada por las descargas eléctricas a las que fue sometido.

América de Cali

Reconocimiento facial en el Pascual Guerrero: la apuesta de América de Cali

La prueba piloto se realizará el jueves 29 de octubre, durante el partido contra Fortaleza. Participarán voluntariamente 270 abonados de la tribuna oriental.

Secretaría de Salud

Bogotá cambiará la atención en urgencias: pacientes de triaje IV y V tendrán otra ruta

Contraloría General de la República

Contraloría remata casas, apartamentos y lotes en la última semana de octubre: tome nota

Artistas

Famosa colombiana terminó su relación: habló de infidelidad