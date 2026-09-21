Video | Brutal asesinato a tiros de una periodista y candidata a gobernadora en Perú

En video quedó registrado el brutal asesinato que sufrió la periodista y aspirante a gobernadora regional, Susy Aponte Polo, también conocida como 'China Polo', el pasado 19 de septiembre de 2026 en Caraz, Perú, mientras daba un discurso de campaña en un mercado local.

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Según medios locales, la candidata de 43 años había denunciado amenazas de muerte días antes del ataque debido a, presuntamente, las acusaciones que hacía contra la corrupción, el crimen organizado e irregularidades en la policía. Incluso, dio el nombre de un alto mando en la policía, que según ella, fue el encargado de organizar el golpe, ya que se lo advirtieron por llamadas realizadas desde diferentes cárceles.

Así fue el ataque a Susy Aponte

A pesar de haber realizado las denuncias por las amenazas recibidas, la periodista no contaba con ningún tipo de seguridad al momento de su asesinato y, mientras ella le hablaba a una cámara, el atacante no tuvo mayor oposición al momento de disparar por atrás en más de cinco oportunidades directamente a la cabeza de la víctima, que llegó al hospital sin signos vitales por la gravedad de las heridas.

Tras los disparos, se generó un caos en el lugar que contaba con una alta afluencia de público y, según las versiones de las personas que estaban presentes, el atacante disparó en más oportunidades con el fin de abrirse paso y huir del lugar, provocándole heridas a otras cinco personas.

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Fue capturado el presunto asesino

Después de los momentos de caos, se informó que la Policía Nacional capturó a un ciudadano venezolano como el presunto responsable del ataque que, además, tenía un arma de fuego en su posesión.

Sin embargo, con el video circulando por redes sociales, algunos usuarios han empezado a afirmar que los disparos fueron ejecutados por una mujer que, aparentemente, estaba camuflada entre la multitud con ropa correspondiente al movimiento político que Susy Aponte apoyaba, por lo que la investigación policial deberá revisar cada una de las imágenes que hay junto con los testigos que hayan podido presenciar la escena.