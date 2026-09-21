Este sería el eliminado de MasterChef Celebrity este 21 de septiembre, según la IA

Una ausencia podría convertirse en un factor determinante para el próximo reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026. Jimmy Vásquez estuvo alejado de la cocina durante varios capítulos después de sufrir quemaduras de segundo grado y, al analizar su recorrido, una inteligencia artificial lo ubicó entre los participantes con mayor riesgo de abandonar la competencia.

El pronóstico no corresponde a información oficial del programa ni anticipa el resultado del reto. Se trata de un análisis de la IA, basado en el desempeño de los concursantes, sus antecedentes en pruebas de eliminación y diferentes situaciones que han marcado su paso por la competencia.

¿Cómo le ha ido a Jimmy Vásquez en MasterChef Celebrity Colombia?

El actor tuvo que apartarse temporalmente de la cocina debido a las lesiones que sufrió durante uno de los retos. Ese tiempo fuera de competencia aparece como uno de los principales elementos considerados por la IA al momento de elaborar su pronóstico.

La falta de práctica y de ritmo durante esos días podría jugar en contra al momento de enfrentar nuevamente una prueba decisiva. El análisis también considera su personalidad dentro del programa como otro aspecto que podría influir en su desempeño.

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Por esa combinación, Jimmy Vásquez terminó encabezando el listado de posibles eliminados planteado por la inteligencia artificial.

¿Quiénes acompañan a Jimmy en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

El actor no será el único que deberá defender su permanencia. El grupo de siete concursantes que llega al reto está integrado por Marcela Carvajal, Luciano D'Alessandro, Julieta Piñeres, Robert Farah, Tavo Bernate, Mariana Mozo y Jimmy Vásquez.

La competencia se encuentra en el top 15, por lo que cada preparación adquiere mayor importancia para los participantes que buscan seguir avanzando en el programa.

Dentro del análisis también aparecen otros dos nombres que, según la IA, podrían enfrentar dificultades.

Tavo Bernate y Luciano D'Alessandro entre los señalados

En el caso de Tavo Bernate, la inteligencia artificial tomó en cuenta algunas jornadas en las que los chefs encontraron problemas técnicos en sus preparaciones.

Luciano D'Alessandro, por su parte, ya ha estado varias veces en riesgo. Ese antecedente hizo que también apareciera dentro del grupo de participantes con posibilidades de quedar eliminados en la próxima prueba.

Mientras tanto, Marcela Carvajal, Julieta Piñeres, Robert Farah y Mariana Mozo completan el grupo que buscará evitar la eliminación.

La eliminación dependerá de las preparaciones que presenten en el reto y de la valoración de los chefs. Por eso, aunque Jimmy Vásquez aparece como el principal nombre señalado por la IA, todavía se desconoce quién abandonará MasterChef Celebrity 2026.

La verdadera respuesta llegará cuando los siete participantes se enfrenten nuevamente a la cocina y los platos pasen al atril.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.