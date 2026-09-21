Aerolínea que opera en Colombia fue elegida la mejor low cost de Sudamérica

Skytrax dio a conocer los resultados de los World Airline Awards 2026, uno de los reconocimientos más conocidos de la industria aérea.

Además de elegir a las mejores compañías del mundo, la clasificación destacó a las aerolíneas de bajo costo por regiones, categoría en la que una empresa con operación en Colombia consiguió el primer lugar en Sudamérica.

JetSMART fue elegida la mejor aerolínea low cost de Sudamérica en 2026

JetSMART obtuvo el reconocimiento como Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica 2026, por delante de SKY Airline, Gol, Clic y Wingo. La compañía también alcanzó el puesto 16 entre las mejores low cost del mundo.

Se trata de la cuarta ocasión en que JetSMART consigue el reconocimiento regional, después de haberlo recibido en 2021, 2023 y 2025.

“Durante estos años, hemos conectado a más de 60 millones de personas en Sudamérica, manteniéndonos fieles a lo que define a JetSMART: tarifas bajas, la flota más moderna, una experiencia confiable y amigable para nuestros pasajeros”, señaló Estuardo Ortiz, CEO y fundador de la compañía.

Actualmente, la aerolínea cuenta con 56 aviones Airbus A320 y A321 y opera más de 90 rutas en nueve países. Además, proyecta terminar 2026 con 62 aeronaves.

En el listado general de aerolíneas de Sudamérica, JetSMART también consiguió el tercer puesto, detrás de LATAM y Azul. Avianca se ubicó quinta, mientras que Clic y Wingo ocuparon las posiciones nueve y diez, respectivamente.

¿Cuál es la mejor aerolínea del mundo en 2026?

En la clasificación general de Skytrax, Singapore Airlinesfue elegida como la mejor aerolínea del mundo en 2026. Qatar Airways ocupó la segunda posición y Cathay Pacific Airways completó el podio.

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En la categoría específica de bajo costo a nivel mundial, el primer puesto fue para AirAsia, seguida por Scoot y Vueling. JetSMART, por su parte, fue la compañía sudamericana mejor posicionada al aparecer en el lugar 16.

Los resultados consolidan a JetSMART dentro del mercado regional, diez años después del inicio de sus operaciones y en medio de sus planes para continuar ampliando su flota y red de destinos en Sudamérica.