GPS de las camionetas de Sandra Ortiz revelarían traslados de dineros UNGRD a la casa de Iván Name

El análisis de la Fiscalía al sistema de rastreo de los vehículos asignados a los presuntos principales implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD reveló los recorridos que se hicieron en fechas clave para la investigación.

Se trata de los GPS de los vehículos del esquema de seguridad de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, que registraron desplazamientos al edificio donde residía el expresidente del Senado, Iván Name, los días en que, según la investigación del caso, se habrían entregado $3.000 millones correspondientes a los aparentes sobornos para gestionar reformas en el Congreso.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y representante de víctimas en el escándalo de corrupción de la UNGRD, explicó que las nuevas pruebas fortalecen los señalamientos contra la exfuncionaria:

Como representantes de víctimas consideramos que el abundante material probatorio conocido en el proceso, que no se limita a los registros de GPS, compromete seriamente a Sandra Ortiz en los hechos investigados por el caso UNGRD.

GPS revelarían las rutas de Sandra Ortiz a la casa de Iván Name

La reconstrucción de rutas a través de la investigación que adelanta la Fiscalía muestra que las camionetas KGF361 y OBG165, que estarían asignadas a Sandra Ortiz, se desplazaron desde las Residencias Tequendama hasta el edificio Bassel I los días 12 y 13 de octubre de 2023.

Con base en las versiones dadas por Sneyder Pinilla y Olmedo López en sus respectivos interrogatorios para el 12 de octubre de 2023, entre las 2:30 y 4:30 de la tarde, se habrían realizado la recogida entrega y transporte del dinero que finalmente fue entregado por Sandra Ortiz a Iván Name en la residencia de este último, esto como parte de una primera entrega, hecho que acorde con las celdas de telefonía celular que registran la interacción con los equipos celulares de las personas que intervinieron en este evento.

Estas fechas coinciden exactamente con las señaladas por los testigos del caso como el momento de las presuntas entregas de dinero. Sin embargo, durante todo el proceso, la exconsejera presidencial para las Regiones ha negado haber transportado estos recursos.

Los registros de georreferenciación se suman a otros elementos probatorios dentro de la investigación, incluyendo las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD que decidieron colaborar con la justicia.

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Más pruebas incriminarían a Sandra Ortiz en el escándalo UNGRD

Por su parte, Luis Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, señaló que el análisis de la trayectoria de los vehículos asignados a Sandra Ortiz y otros elementos probatorios en poder de las autoridades “están demostrando que Sneyder Pinilla desde que decidió colaborar con la justicia entregó nombres, documentos, rutas, circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

Según la defensa de Pinilla, dentro del expediente existen elementos como chats, georreferenciación y documentos que respaldan los señalamientos realizados porsu apoderado.

"Sneyder está colaborando para que se conozca toda la verdad y para que respondan todos los que participaron, independientemente de su poder político o del cargo que hayan ocupado.

Sandra Ortiz enfrenta un proceso penal por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer la cadena completa de responsabilidades en uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno Petro.