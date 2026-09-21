Estudio reveló cuáles son las expectativas de los jóvenes durante la primera cita

Una nueva encuesta, hecha por la Universidad Manuela Beltrán, estudió cuál es la percepción de los jóvenes y lo que esperan de una primera cita con una persona que se encuentran conociendo.

Pese a que esta ha sido probablemente uno de los escenarios a los que la mayoría de jóvenes se han enfrentado al menos una vez en sus vidas, los investigadores se centraron en conocer qué piensan realmente estos sobre la intimidad, la protección y el consentimiento.

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¿Qué se piensa sobre la intimidad durante la primera cita?

Ante el cuestionamiento sobre si consideran aceptable tener relaciones íntimas en la primera cita, el 48,6 % respondió que no, mientras que el 36,5 % dijo que depende de la situación y el 14,9 % consideró que sí.

Pero la atracción entre dos personas no solamente ha estado sustentada bajo la atracción física que dos personas puedan sentir, pues la respuesta principal fue la conexión emocional, con 58,7 %, seguida por confianza y respeto, con 56,2 %, y comunicación, con 53,8 %. La atracción física apareció después, con 49,5 %.

Sin embargo, para los expertos es importante evaluar qué tanto están los jóvenes preparados más allá de discutirse cuáles son los riesgos y la prevención que se debe tener ante estos escenarios.

“El principal riesgo no está en las actitudes, sino en la preparación. El discurso del cuidado está instalado, pero ese consenso no se traduce en conductas concretas de autocuidado, como llevar protección o hacerse pruebas con regularidad”, explicó Diana Sandoval, investigadora del Programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán.

Jóvenes y su percepción sobre la protección en una primera cita

El 81,7 % de los encuestados afirmó que siempre utilizaría preservativo si tuviera intimidad en una primera cita. Sin embargo, cuando se preguntó si suelen llevar métodos de protección consigo por precaución, el 53,8 % respondió que no. Solo el 26,9 % dijo que sí y el 19,2 % que a veces.

Según Sandoval, existe una clara brecha entre la intención y la práctica. El estudio reveló que el 58,2 % de los participantes afirma sentirse muy informado sobre los métodos de prevención de embarazos e ITS. Sin embargo, 38 % nunca se ha realizado una prueba de ITS y apenas el 24 % afirma realizarlas periódicamente.

Información y educación sexual

Pero otro de los hallazgos reveló las principales fuentes mediante las cuales los jóvenes estarían obteniendo información sobre la educación sexual. El 49,5 % afirma haberla recibido de manera parcial, frente al 34,1 % que dice haber recibido educación sexual completa.

El internet y las redes sociales corresponden al 42,8 %, exactamente el mismo porcentaje que señala a amistades o pareja. La familia aparece con 38 %, la institución educativa con 35,6 % y el personal de salud con 35,1 %.

Dentro de las conclusiones del estudio se determinó que la primera cita no necesariamente se entiende como un escenario centrado en la posibilidad de tener relaciones sexuales ya que la conexión emocional, el respeto, la comunicación y el consentimiento ocupan un lugar central.

No obstante, el principal desafío que enfrentan los jóvenes corresponde a que dichas actitudes se conviertan en comportamientos concretos de autocuidado.