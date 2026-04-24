¿Qué esperar del encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas este viernes?

Este viernes, 24 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la primera visita de Estado que se realizará en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro, durante la operación ‘Resolución Absoluta’, el pasado 3 de enero.

Petro y Rodríguez trataron de reunirse el pasado 13 de marzo en la frontera colombo-venezolana; sin embargo, el encuentro fue cancelado por motivos de seguridad. Además, Petro invitó a Rodríguez a visitar Cartagena, pero ella declinó la oferta.

El del viernes será entonces su primer encuentro, en el que se espera que aborden temas como el control del narcotráfico y los grupos criminales en la frontera. De hecho, el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, Manuel Camilo González, comentó en diálogo con Noticias RCN que:

“La principal conclusión que se podría extraer de este evento es que, ciertamente, se va a fortalecer más la cooperación policial y militar. Hay que entender que Venezuela y, particularmente, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez está haciendo una reforma de los mandos militares y policiales que había dejado Nicolás Maduro y esto va a impactar la forma en la que se llevan a cabo los acuerdos entre ambos gobiernos”.

Transición democrática y relación con Venezuela:

De acuerdo con González, la relación de ambos países con los Estados Unidos marcará la agenda, luego de que ambos países hayan tenido un acercamiento, los últimos meses, con la administración Trump, que mantiene a tropas desplegadas en el Caribe y el Pacífico, como parte de su política contra el tráfico y los cárteles en la región:

“Si los acuerdos van a llegar a buen término o no es la pregunta del millón. El caso de los Estados Unidos, ciertamente, es transversal en toda la agenda. No solamente le interesa a Delcy Rodríguez mantener su puesto y tener mayor cooperación en términos de narcotráfico. Al presidente Petro le favorece atajar la narrativa de que las relaciones con Washington son tensas. (La reunión) Es un guiño para los Estados Unidos, les dice que está aportando en términos de cooperación en seguridad”.

El experto insiste en que este primer acercamiento es crucial y podría representar una oportunidad para Colombia en términos de seguridad, migración, transición democrática y posibilidades de negocio.

“De alguna forma es muy importante que Colombia se involucre. Al fin y al cabo, somos vecinos. Todo lo que suceda podría impactarnos y es la primera vez que un gobierno latinoamericano se acerca a Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Esto puede abrir muchas ventanas de oportunidad”, concluyó.