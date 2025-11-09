Conmoción: murió icónica actriz que participó en 'Juego de gemelas', una de las películas más reconocidas

El cine se encuentra de luto debido a que una de sus grandes estrellas falleció el pasado 9 de septiembre de 2025.

Polly Holliday, la actriz estadounidense que nació en Alabama en julio de 1937 y se destacó por sus interpretaciones en producciones exitosas como 'Juego de gemelas', 'Alice' y 'Gremlins', partió de este plano terrenal a los 88 años.

La noticia fue confirmada en The New York Times, el prestigioso periódico estadounidense, por Dennis Aspland, que no solo fue uno de sus grandes amigos, sino que también se desempeñó como su agente a lo largo de su icónica carrera.

¿Qué se sabe de la muerte de Polly Holliday, la reconocida actriz de 'Juego de gemelas'?

De acuerdo con lo que ha comentado Dennis Aspland, el agente de Polly Holliday, la actriz falleció por causas naturales en su residencia ubicada en Manhattan, New York, Estados Unidos.

Por ahora, los seres queridos de Polly Holliday no han emitido un comunicado oficial acerca del deceso, pero, según los medios internacionales, la causa de la muerte de la icónica actriz habría estado relacionada con dificultades en sus pulmones.

"Ella era demasiado divertida", "que descanse en paz", "partió una leyenda", "se fue a los brazos de Dios", "qué difícil noticia" y "me hiciste reír tantas veces", han sido algunas de las reacciones de los seguidores de Polly Holliday tras su muerte.

¿A quién interpretó Polly Holliday en 'Juego de gemelas', la conocida película?

Polly Holliday actuó en 1998 en 'Juego de gemelas' y desempeñó el papel de la señora Marva Kulp, que era la propietaria y directora del campamento.

Además, su debut en la actuación fue en 1974, en la película Wedding Band.

La filmografía de Polly Holliday indica que participó en 38 películas y que la última fue 'Fair game', en el 2010.