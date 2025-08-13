CANAL RCN
Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció

La actriz se encontraba hospitalizada e ingresó en código azul. ¿Cuál era su diagnóstico?

agosto 13 de 2025
02:43 p. m.
El mundo del entretenimiento y la televisión se encuentra de luto debido a que una reconocida actriz falleció el pasado lunes 11 de agosto de 2025.

Se trata de Danielle Spencer, la actriz estadounidense que tenía 60 años e hizo parte de la recordada serie What's Happening, que fue una de las más exitosas desde 1976 hasta la década de los 80.

En ese proyecto, Danielle Spencer interpretó a "Dee" Thomas, que se caracterizaba por ser una hermana que tenía una actitud sarcástica en todo momento y generaba una gran cantidad de risas.

¿De qué murió Danielle Spencer, la reconocida actriz de la serie What's Happening?

Danielle Spencer, la famosa actriz que también estuvo presente en películas como 'Peter Rabbit y el crucifijo' y 'Lo mejor que puede conseguir', fue diagnosticada con cáncer de mamá en el 2014 y tuvo que someterse a una mastectomía.

Posteriormente, en el 2018, tuvieron que realizarle una cirugía de emergencia por un sangrado cerebral y en los últimos días se encontraba internada en el Hospital Chippenham, en Virginia, por un cáncer gástrico, una neumonía en sus dos pulmones y una grave infección urinaria.

Debido a su complejo diagnóstico, sus seres más queridos se encontraban junto a ella y, según lo que han permitido conocer, se habían percatado de que estaba estable. Sin embargo, de repente ingresó en código azul y, a pesar de los esfuerzos médicos, su corazón dejó de latir.

Haywood Nelson, otro de los actores de la serie What's Happening, lamentó la muerte de la actriz Danielle Spencer

Después de que se confirmó la muerte de Danielle Spencer, la icónica actriz que dejó una huella en la pantalla televisiva, Haywood Nelson, uno de sus compañeros y amigos en What's Happening, escribió un sentido mensaje de luto y condolencias en las redes sociales.

"La Dra. Dee, nuestra brillante, amorosa, positiva y pragmática guerrera, finalmente ha encontrado su liberación de las garras de este mundo. Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, al tiempo que lamentamos informar su partida y su transición tras una larga batalla contra el cáncer", inició escribiendo el actor.

"Hemos perdido a una hija, hermana, familiar, miembro del elenco de "What's Happening", veterinaria, defensora de los derechos de los animales y heroína del cáncer. La extrañaremos y abrazaremos por siempre", concluyó.

 

