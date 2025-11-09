CANAL RCN
Internacional Video

Murió reconocido actor venezolano que actuó en novelas colombianas

Murió famoso actor venezolano que actuó en novelas colombianas y dejó un legado imborrable.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La televisión latinoamericana está de luto tras confirmarse que murió famoso actor venezolano que actuó en novelas colombianas, una figura muy querida por su talento y extensa trayectoria artística.

Desde la cárcel, asesino de joven ucraniana reveló por qué lo hizo: escalofriante relato de DeCarlos
RELACIONADO

Desde la cárcel, asesino de joven ucraniana reveló por qué lo hizo: escalofriante relato de DeCarlos

El fallecimiento de Eduardo Serrano fue anunciado en Miami, donde residía desde hace varios años, y rápidamente generó mensajes de despedida en redes sociales por parte de familiares, colegas y seguidores.

La trayectoria marcada por éxitos en Colombia y Venezuela de Eduardo Serrano

El público lo recuerda por su versatilidad en la pantalla, especialmente por su participación en producciones colombianas que lo hicieron cercano a nuevas generaciones de televidentes.

Series como La venganza de Analía, Enfermeras, Chichipatos y Distrito Salvaje llevaron su nombre a hogares de todo el país, consolidando su prestigio fuera de Venezuela.

Antes de conquistar el mercado internacional, inició su carrera en Caracas en la década de los sesenta, primero en el teatro y el doblaje, para luego dar el salto a la televisión con recordadas telenovelas como La criada y La tirana.

Ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE.UU.
RELACIONADO

Ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE.UU.

Su estilo interpretativo lo convirtió en un rostro frecuente en melodramas y dramas, destacándose también en producciones como Las amazonas, Anita no te rajes, Dame chocolate y Los secretos de Lucía.

Falleció Eduardo Serrano a sus 82 años

La noticia fue confirmada por su hija, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en el que resaltó su faceta como padre y ser humano, además de su entrega absoluta a la profesión que lo acompañó durante más de cinco décadas.

El artista enfrentaba desde hacía meses una dura batalla contra varios tipos de cáncer, enfermedad que lo obligó a someterse a quimioterapias, radioterapias y múltiples procedimientos médicos.

Reconocido fisicoculturista fue asesinado en su casa y la principal sospechosa es su novia
RELACIONADO

Reconocido fisicoculturista fue asesinado en su casa y la principal sospechosa es su novia

Su familia incluso organizó una campaña en redes sociales para recaudar fondos y apoyar los tratamientos, reflejo de la difícil situación que atravesaba.

El legado que deja tras su partida es invaluable: más de medio siglo de actuaciones memorables y la huella imborrable de un talento que trascendió fronteras.

Hoy, tanto Venezuela como Colombia despiden con pesar a uno de los grandes de la actuación, cuyo recuerdo quedará grabado en la memoria de los televidentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Reconocido fisicoculturista fue asesinado en su casa y la principal sospechosa es su novia

Ecuador

Ataque armado en Ecuador dejó cuatro personas muertas, entre ellas un futbolista

Estados Unidos

24 años del 11 de septiembre de 2001: así se recuerda a las víctimas en Estados Unidos

Otras Noticias

Vuelta a España

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 18

Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 18, con Harold Tejada destacando y Egan Bernal perdiendo posiciones.

Cuidado personal

Especialistas sugieren trucos para lograr un sueño reparador en la noche

La investigación reveló algunos cambios en los hábitos que pueden ayudar con el sueño nocturno.

Ejército Nacional

Los chats entre general retirado por presidente Petro y excomisionado de Paz, Danilo Rueda

Alimentos

Prográmese: estos son los restaurantes que participarán en el Pizza Master 2025

Dólar

Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa