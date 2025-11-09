Murió reconocido actor venezolano que actuó en novelas colombianas

La televisión latinoamericana está de luto tras confirmarse que murió famoso actor venezolano que actuó en novelas colombianas, una figura muy querida por su talento y extensa trayectoria artística.

El fallecimiento de Eduardo Serrano fue anunciado en Miami, donde residía desde hace varios años, y rápidamente generó mensajes de despedida en redes sociales por parte de familiares, colegas y seguidores.

La trayectoria marcada por éxitos en Colombia y Venezuela de Eduardo Serrano

El público lo recuerda por su versatilidad en la pantalla, especialmente por su participación en producciones colombianas que lo hicieron cercano a nuevas generaciones de televidentes.

Series como La venganza de Analía, Enfermeras, Chichipatos y Distrito Salvaje llevaron su nombre a hogares de todo el país, consolidando su prestigio fuera de Venezuela.

Antes de conquistar el mercado internacional, inició su carrera en Caracas en la década de los sesenta, primero en el teatro y el doblaje, para luego dar el salto a la televisión con recordadas telenovelas como La criada y La tirana.

Su estilo interpretativo lo convirtió en un rostro frecuente en melodramas y dramas, destacándose también en producciones como Las amazonas, Anita no te rajes, Dame chocolate y Los secretos de Lucía.

Falleció Eduardo Serrano a sus 82 años

La noticia fue confirmada por su hija, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en el que resaltó su faceta como padre y ser humano, además de su entrega absoluta a la profesión que lo acompañó durante más de cinco décadas.

El artista enfrentaba desde hacía meses una dura batalla contra varios tipos de cáncer, enfermedad que lo obligó a someterse a quimioterapias, radioterapias y múltiples procedimientos médicos.

Su familia incluso organizó una campaña en redes sociales para recaudar fondos y apoyar los tratamientos, reflejo de la difícil situación que atravesaba.

El legado que deja tras su partida es invaluable: más de medio siglo de actuaciones memorables y la huella imborrable de un talento que trascendió fronteras.

Hoy, tanto Venezuela como Colombia despiden con pesar a uno de los grandes de la actuación, cuyo recuerdo quedará grabado en la memoria de los televidentes.