¿Quién fue Alí Jamenei, el líder supremo que marcó la política de Irán durante más de tres décadas?

El ayatolá Alí Jamenei fue el hombre que estuvo al frente del régimen iraní desde finales de los 80. Su nombre está asociado a décadas de represión, acusaciones de violaciones a los derechos humanos y el fortalecimiento de alianzas con grupos armados en la región.

Alí Jamenei nació en 1939 en la ciudad de Mashhad, en Irán, dentro de una familia religiosa de ocho hijos. Se formó como clérigo chiita y, tras la muerte de Ruhollah Jomeini en 1989, fue designado como líder supremo del país.

Desde entonces, ejerció un poder absoluto bajo la doctrina de la tutela del jurista, que le otorgaba control sobre las fuerzas armadas, el gobierno y el poder judicial.

Sin embargo, el panorama geopolítico de Medio Oriente tomó un rumbo diferente tras la confirmación de la muerte del ayatolá Alí Jamenei. El anuncio lo realizó este sábado el presidente estadounidense Donald Trump, a través de su cuenta de Truth Social, tras el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a varias ciudades en Irán.

Consolidación del poder y alianzas de Alí Jamenei

Durante más de tres décadas, Jamenei fortaleció la Guardia Revolucionaria Islámica y expandió sus vínculos con grupos como Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen. Su desconfianza hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos, marcó su discurso político: en repetidas ocasiones acusó a las administraciones estadounidenses de intentar derrocarlo.

La negativa a detener el programa nuclear iraní y la represión masiva contra protestas internas se convirtieron en los principales motivos de condena internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos lo responsabilizan de cientos de muertes de ciudadanos que se manifestaron contra su régimen.

Tensión en la ONU tras bombardeos

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo una reunión de emergencia ante la escalada en Medio Oriente. El embajador de Estados Unidos defendió los ataques contra el régimen iraní, mientras que el representante de Irán aseguró que su país seguirá ejerciendo lo que considera su legítimo derecho a la defensa.

“La paz se preserva mediante la fuerza frente al terrorismo. La historia nos ha enseñado que el costo de la inacción es mucho mayor que la carga de una acción decisiva. Y nuestro presidente, el presidente Trump, ha tomado esa acción decisiva hoy”, indicó Mike Waltz, embajador de EE. UU. ante la ONU.

Por su parte, Amir-Saeid Iravani, embajador de Irán ante la ONU, aseguró: “Es lamentable que algunos miembros de este órgano, conflagrantes, ignoraran el acto de agresión patente cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán y nos hayan condenado por utilizar nuestro legítimo derecho a la defensa”.