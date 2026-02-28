Hinchas de América de Cali protagonizaron brutal pelea en Valledupar: video

La violencia volvió a empañar una jornada del balompié nacional. Este sábado 28 de febrero se registraron enfrentamientos en la tribuna popular de América de Cali, en el estadio Estadio Armando Maestre Pavajeau, minutos antes del partido ante Alianza FC por la Liga BetPlay 2026-I.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un grupo numeroso de hinchas agrediendo a una sola persona en medio de la gradería.

Hinchas de América de Cali protagonizaron pelea en Valledupar

Las imágenes evidencian golpes reiterados y escenas de tensión que solo se detuvieron con la intervención de la Policía, que ingresó al sector para controlar la situación y restablecer el orden.

Según versiones compartidas por usuarios en plataformas digitales, el altercado se habría originado porque un supuesto hincha del Junior de Barranquilla intentó robar una bandera de la barra 'escarlata'.

De acuerdo con esos relatos, el individuo se habría camuflado entre aficionados del América para aparentar pertenecer al grupo y sustraer la bandera. No obstante, hasta el momento no existe un reporte oficial que confirme esa versión ni detalles sobre posibles capturas.

La rápida actuación de las autoridades evitó que el incidente pasara a mayores. Sin embargo, el hecho vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en los escenarios deportivos y la persistencia de la violencia en el fútbol colombiano.

Se espera un pronunciamiento de Dimayor sobre lo ocurrido. El ente rector del campeonato podría abrir una investigación y evaluar eventuales sanciones disciplinarias, que irían desde multas económicas hasta restricciones en el ingreso de público, dependiendo del informe arbitral y de seguridad.

La problemática no es nueva. En los últimos años y recientes días, diferentes estadios del país han sido escenario de disturbios que afectan la imagen del torneo y ponen en riesgo a los asistentes.

América de Cali ganó en la cancha, pero la violencia opacó la jornada

En lo deportivo, América de Cali firmó una presentación sólida y se impuso 0-3 en condición de visitante, resultado que lo mantiene en la parte alta de la tabla y como escolta de Internacional de Bogotá.