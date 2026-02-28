CANAL RCN
Colombia

Cinco avenidas concentraron el 63% de las muertes viales en Bogotá en 2025

Estas cifras reflejan que, pese a los esfuerzos institucionales, los corredores más transitados siguen siendo escenarios de alto riesgo.

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
08:23 p. m.
En 2025, Bogotá registró 552 muertes en siniestros viales, según cifras oficiales. Aunque la cifra sigue siendo alarmante, la Alcaldía destacó que por primera vez en cinco años se logró frenar la tendencia de incremento, con una reducción del 4% frente al 2024.

Las autoridades atribuyen este resultado a controles por exceso de velocidad y embriaguez en puntos críticos, así como a cambios en la infraestructura, como la instalación de resaltos en corredores con alta siniestralidad.

¿Cuáles son las vías de Bogotá que registran más muertes viales?

El Concejo de Bogotá denunció que el 63% de las muertes se concentraron en las principales avenidas de la ciudad. La Avenida Boyacá encabezó la lista con 39 fallecidos, seguida por la Calle 13 (27), la Ciudad de Cali (26), la Caracas (25) y la NQS (24).

Estas cifras reflejan que, pese a los esfuerzos institucionales, los corredores más transitados siguen siendo escenarios de alto riesgo para peatones, ciclistas y conductores.

Recursos sin ejecutar y vidas perdidas

Otro aspecto que generó controversia fue la falta de ejecución de más de 230.000 millones de pesos destinados a la seguridad vial, recursos que, según concejales, pudieron salvar vidas pero permanecieron en un banco hasta noviembre de 2025.

Más allá de los números, cada muerte representa una pérdida evitable. Por ello, las autoridades insisten en que la seguridad vial no es solo tarea del Estado: el compromiso debe ser de todos los actores en la vía.

