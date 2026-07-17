Presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre el fuerte terremoto en México

Este viernes 17 de julio se presentó un sismo de magnitud 7.3 que se sintió en el sur de México y parte de Centroamérica. Si bien no se han registrado víctimas, las autoridades están pendientes por réplicas.

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El movimiento telúrico se dio principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guatemala y El Salvador. Como primera medida, la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó la alerta por posible tsunami.

¿Dónde fue el epicentro?

Con respecto al epicentro, se supo que fue a 48 kilómetros de la localidad Aquiles Serdán. Además, hubo réplicas de 6.8 y 5.1. A pesar de no dejar lesionados o víctimas mortales, hubo pánico en el estado de Chiapas.

A través de su cuenta de X, se pronunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria conversó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes no le reportaron daños.

¿Qué medidas se tomaron?

Por otro lado, informó que se activaron los protocolos de entidades colindantes y la Secretaría de Marina recomendó que las personas no se acerquen a las playas en las próximas seis horas por el peligro de tsunami.

El llamado que hizo es que la ciudadanía siga las recomendaciones de Protección Civil. En las próximas horas, las autoridades de los tres estados realizarán recorridos para tener un balance preciso de afectaciones estructurales.

En la historia de México hay registros de una extensa cantidad de sismos. Uno de estos, por ejemplo, fue en 1985 con magnitud 8.1 y con profundidad de 15 kilómetros, que se sintió en el centro, sur y occidente. Dejó un saldo de más de 30 mil heridos y 150 mil damnificados.

El 7 de septiembre de 2017 se dio otro en el golfo de Tehuantepec, a 140 kilómetros de Pijijiapan; dejando un saldo de 99 muertes en tres estados y más de 449 mil damnificados.