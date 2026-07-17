Inseguridad en conjuntos residenciales: ¿Cómo el servicio doméstico formal reduce el riesgo de robos?

Casos recientes de robos y suplantación de identidad por personas que se hacen pasar por trabajadores de limpieza han encendido las alarmas en el país. Esta situación evidencia la necesidad de implementar procesos de selección y validación mucho más rigurosos para el personal doméstico que ingresa a los hogares.

En la seguridad de conjuntos residenciales y edificios, el filtro con el que se contrata al personal de limpieza se ha convertido en un factor determinante para reducir riesgos y evitar robos.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional de Colombia, durante el primer semestre de 2026 se registraron 10.398 casos de hurto a residencias en todo el país. Estos delitos incluyen modalidades como el uso de llaves maestras, atracos, suplantación de autoridades y, de forma creciente, delitos cometidos por personas que simulan prestar servicios domésticos.

Los puntos ciegos de la contratación informal

Los hechos delictivos asociados a falsos trabajadores incluyen desde "hurtos hormiga" y complicidad con bandas criminales, hasta el suministro de sustancias químicas para reducir a los residentes. Aunque las autoridades aclaran que se trata de casos particulares que no representan a la mayoría de las trabajadoras del servicio doméstico, la vulnerabilidad del sector es real.

Mariano Ortega, CEO de la plataforma Limpiafy, explica que gran parte del riesgo radica en la informalidad:

"La contratación informal, basada solo en recomendaciones verbales o relaciones de confianza, representa uno de los principales puntos ciegos para la propiedad horizontal. Cuando alguien ingresa a un hogar sin validación, el riesgo es para toda la comunidad, ya que se expone información sobre horarios, rutinas, parqueaderos y movimientos del conjunto".

Según el directivo, omitir la verificación de antecedentes, no confirmar referencias o entregar llaves y códigos de acceso de forma improvisada eleva críticamente la exposición de las copropiedades.

Validación tecnológica: la respuesta de las copropiedades

Frente a este panorama, cada vez más administraciones y residentes optan por contratar servicios de aseo a través de plataformas especializadas como Limpiafy. Estas herramientas aplican filtros estrictos antes de vincular a su personal:

Verificación de identidad y revisión documental exhaustiva

Consultas de datos y antecedentes mediante herramientas de debida diligencia tecnológica

Validación de referencias laborales y personales.

Capacitación en protocolos de seguridad, manejo de espacios privados y normas de propiedad horizontal.

Para las administraciones, este modelo facilita la trazabilidad de los ingresos, ya que los vigilantes y residentes conocen con antelación la identidad y el horario de la persona asignada.

Finalmente, el sector destaca que formalizar el servicio doméstico no solo blinda la seguridad, sino que dignifica a las trabajadoras al asegurarles condiciones laborales claras y prestaciones de ley, construyendo un ecosistema residencial más seguro y justo para todos.