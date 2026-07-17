ATENCIÓN: se registró fuerte terremoto en México

Este 17 de julio de 2026, a las 9:48 de la mañana, se reportó un sismo de 7.4 en Puerto Madero, México.

Sin embargo, este movimiento telúrico también se alcanzó a sentir en países como El Salvador y Guatemala.

¿Cuáles son los datos que ha confirmado el Servicio Geológico Colombiano? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el terremoto que ocurrió en México hoy 17 de julio de 2026

9:48 a.m.

Epicentro: Puerto Madero, México.

Magnitud: 7.4.

Profundidad: superficial.

Zonas locales más próximas: a 1.238 kilómetros de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

¿Qué otros movimientos telúricos se han reportado a nivel mundial hoy 17 de julio de 2026?

2:25 a.m.

Epicentro: Sur de Panamá.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 84 kilómetros de Tonosí (Panamá), a 88 de Mariato (Panamá) y a 102 de Las Minas (Panamá).

2:52 a.m.

Epicentro: Panamá, en la región fronteriza con Colombia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 47 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Real de Santa María (Panamá), a 15 de Unión Chocó (Panamá) y a 15 de Soloy (Panamá).

¿Qué han dicho las entidades especializadas tras el terremoto de este 17 de julio de 2026 en México?

Además del Servicio Geológico Colombiano, el Servicio Geológico de Estados Unidos también monitoreó este fuerte movimiento telúrico y planteó que el epicentro estuvo en el mar, al frente de México y Guatemala, según Reuters.

De igual manera, se ha conocido que alcanzó una profundidad de 15.2 kilómetros y que se activó una alerta por tsunami para la costa del Pacífico.

"El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que "es posible" que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Sin embargo, autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país", planteó también Reuters.

Asimismo, testigos en San Salvador han asegurado que el sismo se sintió largo, fuerte y que una gran cantidad de personas evacuaron sus viviendas.

Hubo réplica tras el terremoto en México: esto se informó

A las 10:48 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que hubo una réplica de 5.3 en el mismo epicentro.

Los detalles completos son los siguientes:

10:48 a.m.

Epicentro: Puerto Madero, México.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: superficial. Más información

Zonas locales más próximas: a 1.245 kilómetros de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).