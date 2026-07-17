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China rechaza acusaciones de Trump sobre interferencia electoral en 2020

El rechazo de Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, surge a raíz de que Trump afirmara que China robó 220 millones de archivos de votantes.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

julio 17 de 2026
10:08 a. m.
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China calificó este viernes de “puras invenciones” las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló a Pekín de haber interferido en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

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En un discurso desde la Casa Blanca, Trump aseguró que el sistema electoral estadounidense había quedado expuesto y pidió nuevas restricciones al voto, pese a la falta de apoyo incluso dentro de su propio Partido Republicano.

El mandatario también afirmó que China robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación.

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Respuesta oficial de Pekín

“Son puras invenciones y calumnias maliciosas que desde hace mucho tiempo se ha demostrado que carecen de fundamento”, declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El funcionario aseguró que “China no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas”. Añadió que la comunidad internacional “ve con claridad quién es el que habitualmente interfiere en los asuntos internos de otros países” y pidió a Washington dejar de usar a China como tema de campaña.

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Trump insiste en fraude electoral

Trump volvió a afirmar que le “robaron” los comicios de 2020, en los que resultó vencedor el demócrata Joe Biden, y publicó informes de inteligencia desclasificados en el sitio web de la Casa Blanca.

Sin embargo, más de 60 demandas judiciales no lograron demostrar un fraude capaz de alterar el resultado. Funcionarios electorales y miembros de su propia administración han rechazado reiteradamente estas afirmaciones.

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