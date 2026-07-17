¿Qué pasó con la medida de pico y placa anunciada dos sábados al mes en Bogotá?

Terminó el primer semestre de 2026 y la medida de pico y placa dos sábados al mes para vehículos no matriculados en Bogotá no se ha implementado, como anunció el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en noviembre de 2025.

Entonces, el mandatario explicó que la medida sería adoptada para “incentivar que la gente que utiliza su carro en Bogotá matricule su carro en Bogotá y de esa forma contribuyan a mitigar ese impacto: el tráfico, los siniestros viales, las emisiones, el ruido, entre otros”.

Además, anunció que el pico y placa solidario para vehículos matriculados fuera de Bogotá —que, entonces, solían ser tres de cada diez en circulación— aumentaría de precio, para evitar la “fuga de matrículas” y proteger las finanzas de la ciudad.

¿Por qué no ha entrado en vigor la medida de pico y placa los sábados en Bogotá?

El pico y placa los sábados, según explicó Galán, en compañía de las secretarias de Hacienda y Movilidad, se aplicaría un fin de semana sí, un fin de semana no, desde el semestre comprendido entre enero y junio de 2026. Sin embargo, evitó aventurarse a entregar una fecha.

Terminado el plazo en el que la administración distrital pensaba implementar la medida, el concejal Juan David Quintero radicó un derecho de petición, solicitando información sobre la puesta en marcha de las nuevas restricciones.

“La respuesta oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la Administración todavía está elaborando los documentos técnicos y jurídicos necesarios para sustentar la medida. Solo después de concluir ese proceso podrá publicar el proyecto de acto administrativo para recibir comentarios de la ciudadanía. En otras palabras, aún no existe una norma expedida, una fecha definitiva ni una ruta concreta para su implementación”.

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¿Seguirá o no la Alcaldía de Carlos Fernando Galán adelante con la medida de pico y placa los sábados?

Tras el anuncio, la medida generó molestia entre los habitantes de municipios vecinos que trabajan en la ciudad e, incluso, en el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

A la fecha, Quintero se pregunta: “¿Cómo es posible que la Alcaldía anuncie una restricción de movilidad de semejante impacto sin tener terminados sus estudios técnicos y jurídicos? Se desató una tormenta política entre Bogotá y Cundinamarca por una medida que, ocho meses después, todavía sigue en preparación”.

Su llamado enfático a la administración distrital es a definir, públicamente, si implementarán o no la medida y, en caso de que no sea así, qué otra estrategia podría ayudar a la ciudad a proteger sus finanzas.