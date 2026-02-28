Bombardearon escuela femenina en Irán: confirman 108 niñas muertas

Las autoridades de Irán denunciaron este sábado 28 de febrero la muerte de al menos 108 niñas tras un bombardeo contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán, en el sur del país.

El ataque, atribuido a Israel, dejó además 60 estudiantes heridas, según el último balance oficial difundido por la agencia estatal IRNA.

La operación de rescate continúa en las instalaciones de la escuela primaria Shajare Tayebé, ubicada en el condado de Minab.

Equipos de emergencia trabajan entre los escombros para localizar a posibles sobrevivientes, mientras familiares aguardan noticias en medio de escenas de profunda conmoción.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía local, en el momento del ataque había alrededor de 170 alumnas dentro del plantel educativo. Esa cifra mantiene abierta la posibilidad de que el número de víctimas aumente conforme avanzan las labores de búsqueda y remoción de restos.

El gobernador provincial declaró un día de luto público este domingo 1 de marzo, mientras se siguen multiplicando las expresiones de duelo y condena desde distintos sectores políticos y sociales del país.

Bombardeo en escuela de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el edificio escolar fue impactado “a plena luz del día” y cuando se encontraba lleno de estudiantes.

En un mensaje publicado en redes sociales, calificó el hecho como un ataque directo contra civiles y reiteró la responsabilidad israelí.

El bombardeo ocurre en un escenario de creciente tensión militar en Medio Oriente, luego de la ofensiva conjunta anunciada por Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes.

En respuesta, Teherán ejecutó lanzamientos de misiles hacia posiciones militares estadounidenses en la región y hacia territorio israelí, lo que elevó la preocupación internacional por una posible escalada mayor.

Aunque Israel no se ha pronunciado oficialmente sobre este episodio específico, la confrontación abierta entre ambas naciones ha intensificado el intercambio de acusaciones y operaciones militares en las últimas semanas.

Atacaron una escuela en Irán dejando víctimas mortales

El gobernador de Minab, Mohammad Radamehr, señaló a medios oficiales que, pese al impacto devastador del ataque en la institución educativa, las autoridades mantienen el control de la situación en otras zonas de la ciudad. Aseguró que la calma prevalece en sectores no afectados y que las tareas de rescate avanzan de manera coordinada.

No obstante, no se ha establecido un plazo concreto para concluir la remoción de escombros. Equipos médicos y de emergencia permanecen en el lugar atendiendo a las personas heridas, varias de ellas en estado crítico.

Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han reiterado que los centros educativos y la población civil deben ser protegidos en cualquier contexto de conflicto armado, conforme al derecho internacional humanitario.