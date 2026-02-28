Resultados de la Lotería de Boyacá del 28 de febrero de 2026: conoce el premio mayor

La emoción y la expectativa volvieron a acompañar a los jugadores de la Lotería de Boyacá este 28 de febrero de 2026.

Miles de apostadores en todo el país revisaron sus boletos para saber si la suerte estuvo de su lado y, como siempre, el sorteo se convirtió en tema de conversación entre amigos y familiares.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 28 de febrero de 2026

En el sorteo correspondiente al 28 de febrero de 2026, la Lotería de Boyacá entregó su premio mayor a quien tenga el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el ganador de la suma principal en este sorteo tradicional.

Este número fue el gran protagonista de la noche, y quienes lo tenían en sus manos pudieron celebrar un premio que cambia vidas.

Además del premio mayor, el sorteo también entregó premios secos y por aproximación, lo que significa que varios jugadores pueden haber resultado ganadores de montos adicionales sin tener el número exacto.

Es importante que verifiques tu billete con cuidado, revisando tanto la serie como el número completo para confirmar si eres uno de los ganadores.

Este sorteo, que mantiene viva una tradición en el departamento y en el país, se realiza de manera regular y siempre genera gran expectativa entre quienes confían en la fortuna y la suerte. La Lotería de Boyacá es una de las preferidas por muchos por su historia y por los montos que a menudo entrega en cada sorteo.

¿Qué hacer si resultaste ganador?

Si tu billete coincide con el número ganador o con alguna de las categorías secundarias, es momento de asegurar tu premio. Conserva tu boleto en buen estado y acude a los puntos de pago autorizados por la Lotería de Boyacá dentro de los plazos establecidos.

El proceso para reclamar los premios suele estar claramente definido, y puedes acercarte a las oficinas oficiales si necesitas asistencia.