CANAL RCN
Internacional

Irán confirma la muerte de Alí Jamenei, algunos de sus familiares, y declara 40 días de luto

Agencias y medios de comunicación iraníes confirmaron la muerte del ayatolá, así como de su hija, yerno y nieta.

Foto: AFP

AFP

febrero 28 de 2026
09:03 p. m.
Medios de comunicación y agencias iraníes han confirmado la muerte del líder supremo Alí Jamenei, tras los letales ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en Teherán y varias ciudades importantes de Irán.

Además, los medios locales informaron en la mañana del domingo que la hija, el yerno y la nieta del ayatolá también fallecieron en los bombardeos.

"Tras contactar con fuentes bien informadas dentro de la familia del líder supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario", escribió la agencia de noticias Fars.

40 días de luto en Irán

Entretanto, el régimen iraní ha declarado 40 días de luto y siete días festivos, en memoria de Jamenei, quien estuvo en el poder por 36 años.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica emitió una declaración en la que prometen un "castigo severo" a los verdugos de Jamenei.

Más de 100 muertos por ataque a escuela en Irán

la Media Luna Roja confirmó que al menos 108 personas murieron tras el bombardeo que alcanzó una escuela en el sur de Irán.

Hasta ahora el Pentágono no se ha pronunciado, aunque un portavoz del comando militar estadounidense señaló que son conscientes del daño que se causa a los civiles como consecuencia de las operaciones militares.

La Media Luna Roja había indicado más temprano que al menos 201 personas murieron y 747 resultaron heridas tras los ataques en todo el país.

