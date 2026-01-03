IRONMAN 70.3 Barranquilla 2026: fecha, recorridos, valor y logística

Barranquilla fue presentada oficialmente en los últimos días como la sede del IRONMAN 70.3 para la edición 2026, una de las competencias de triatlón más exigentes y reconocidas a nivel internacional. La ciudad, que continúa fortaleciendo su agenda deportiva, albergará por primera vez un evento de esta magnitud, consolidándose como destino para pruebas de alto rendimiento en el calendario mundial.

El anuncio fue realizado por The IRONMAN Group en conjunto con el operador local SBR Sports, entidades encargadas de la producción y logística del certamen. La competencia está programada para el domingo 7 de junio de 2026 y reunirá a atletas nacionales e internacionales en un desafío que combina natación, ciclismo y carrera a pie.

Un recorrido que conecta mar, autopista y río

La prueba iniciará con 1,9 kilómetros de natación en las aguas de Puerto Mocho, en el Caribe colombiano. El circuito será de una sola vuelta en mar abierto, con temperaturas que habitualmente rondan los 27 grados centígrados. En este mismo sector estará ubicada la primera zona de transición (T1), donde los competidores cambiarán del segmento acuático a la bicicleta.

Posteriormente, los triatletas afrontarán 90 kilómetros de ciclismo en un trazado de una sola vuelta por la Circunvalar de la Prosperidad. Se trata de un recorrido catalogado como ondulado, que aprovechará la amplitud de esta autopista ubicada en las afueras de la ciudad. La organización ha señalado que el mapa oficial puede estar sujeto a ajustes operativos conforme se acerque la fecha del evento.

El cierre será con una media maratón de 21,1 kilómetros en el Gran Malecón del Río, uno de los escenarios urbanos más emblemáticos de Barranquilla. El trayecto, mayormente plano y a orillas del río Magdalena, también será el punto de llegada y sede de la segunda transición (T2).

Inscripciones y logística del evento

Previo a la competencia, los días viernes 5 y sábado 6 de junio se desarrollarán actividades oficiales como la expo del evento, el registro de atletas, las charlas técnicas en español e inglés y la entrega obligatoria de bicicletas en T1. Estas jornadas se realizarán en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón.

La inscripción individual fue fijada en 469,27 dólares, suma que incluye tarifa base y costos administrativos, equivalente aproximadamente a 1.700.000 pesos colombianos. Cada participante recibirá morral y camiseta oficial, medalla y toalla de finisher, puntos de hidratación y alimentación durante el recorrido, así como premiación por categorías de edad.

Con esta designación, Barranquilla da un paso importante en su posicionamiento como sede de eventos deportivos de talla internacional, proyectando impacto turístico, económico y deportivo para la región.