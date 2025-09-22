El grupo que Donald Trump designó como terrorista: ¿Cuál es?

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al movimiento Antifa como una organización terrorista.

Etimológicamente, Antifa es una versión corta de antifascista. Varios grupos utilizan este concepto para describirse como extrema izquierda. Pues bien, el mandatario los agrupó en un mismo movimiento.

Historia de Antifa

El origen del nombre data de los grupos sociales alemanes a finales de la década de los 30 que estaban en contra de Adolf Hitler. Los grupos que se atribuyen este concepto tienden a ser desobedientes y estar en constante confrontación con contrapartes de derecha.

Trump señaló que es una empresa militarista que busca derrocar al Gobierno de Estados Unidos. Además, sostuvo que emplea métodos violentos y fomenta el terrorismo en contra de la libertad de expresión.

“Patrón de violencia política diseñado para reprimir la actividad política legal y obstruir el Estado de derecho, designo a Antifa como 'organización terrorista interna”, esto dice la orden ejecutiva con la designación.

¿Qué es Antifa?

Con esta decisión, las autoridades en Estados Unidos tienen la competencia de actuar en contra de miembros Antifa, inclusive sobre quien asegure estar de acuerdo con sus ideales y apoyarlo.

Esta no es la primera vez que el mandatario hace referencia a este movimiento. Lo responsabilizó de estar detrás de ataques contra la Policía. Generalmente, las personas de este grupo protestan contra el racismo y la extrema derecha.

La designación se da después del asesinato de Charlie Kirk, quien era un reconocido activista afín a Trump. Durante un evento en la Universidad de Utah el 10 de septiembre, recibió un disparo en el cuello por parte de un francotirador.