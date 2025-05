Presidente Trump aplazó fecha para imponer aranceles a la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 25 de mayo, la decisión de aplazar la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre productos de la Unión Europea, fijando la nueva fecha límite para el 9 de julio.

La medida se produce tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien solicitó más tiempo para avanzar en negociaciones comerciales “serias”.

El anuncio representa un giro respecto al posicionamiento del mandatario estadounidense el pasado viernes, cuando había anunciado que los aranceles comenzarían a regir desde el 1 de junio, intensificando las tensiones en la ya delicada relación comercial transatlántica.

“Von der Leyen acaba de llamarme y me pidió una prórroga... Me dijo que quiere entablar negociaciones serias”, explicó Trump a la prensa antes de abordar el Air Force One en Morristown, Nueva Jersey. “Yo acepté”, concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea confirmó en la red social X que la llamada fue “positiva” y reiteró el compromiso de Europa de avanzar hacia un acuerdo. “Europa está dispuesta a que las negociaciones avancen de manera rápida y decisiva.

Para llegar a un buen acuerdo, necesitaremos tiempo hasta el 9 de julio”, publicó. También enfatizó que la UE y Estados Unidos mantienen “las relaciones comerciales más importantes y estrechas del mundo”.

La incertidumbre generada por los anuncios de Trump provocó una jornada de pérdidas en los mercados bursátiles tanto en Europa como en Estados Unidos el viernes. Sin embargo, este lunes los inversionistas respondieron con optimismo al aplazamiento.

En las primeras operaciones del día, el índice CAC 40 de París subió un 1,1% y el DAX de Fráncfort ganó un 1,6%. Las bolsas de Londres y Wall Street permanecieron cerradas debido a feriados locales.

Analistas como Jochen Stanzl, de CMC Markets, interpretaron el aplazamiento como parte de un patrón repetido por el presidente estadounidense. “El mercado parece bailar al son de Trump: primero la amenaza, después un paso atrás, seguido rápidamente de un repunte, ya que los inversores especulativos anticipan concesiones”, explicó.

Las tensiones comerciales entre ambas potencias han escalado en los últimos meses. A pesar de acuerdos previos para suspender medidas arancelarias hasta julio, Trump acusó el viernes a la Unión Europea de aprovecharse de Estados Unidos y cuestionó el avance de las negociaciones.

En respuesta, el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, instó a mantener un tono constructivo en las conversaciones. “No necesitamos más provocaciones, sino negociaciones serias”, dijo al diario Bild, tras mantener contacto con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Klingbeil advirtió además que la imposición de aranceles no solo amenaza la economía europea, sino también a la estadounidense: “Los aranceles estadounidenses ponen en peligro la economía de ambos lados del Atlántico”.