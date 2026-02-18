CANAL RCN
Barack Obama habló sobre extraterrestres y su comentario es viral: "Son reales"

El expresidente de los Estados Unidos tuvo que aclarar su postura luego de que hiciera un comentario que se viralizó en redes sociales.

Barack Obama expresidente de Estados Unidos
FOTO: AFP

febrero 18 de 2026
08:54 a. m.
Un comentario suelto del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, enloqueció las redes sociales y le dio rienda suelta a quienes promueven teorías alrededor de gobierno de ese país. El político afirmó en un pódcast que considera reales a los extraterrestres.

El hecho se presentó en diálogo con el presentador Brian Tyler Cohen, quien en una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, consultó a Obama sobre la vida por fuera de la Tierra. Ante esto, el político simplemente dijo "Son reales, pero no los he visto”.

Adicionalmente, comentó que no es que existan en un lugar reservado del planeta. "Y no están siendo mantenidos en el Área 51. No hay una instalación subterránea, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos".

En la misma dinámica, volvió a tocar el tema, pero no se profundizó al respecto. Le consultaron sobre la pregunta que quiso responder en cuanto fue presidente, a lo que insistió. "¿Dónde están los extraterrestres?", comentó entre risas.

Barack Obama tuvo que aclarar sus declaraciones

En la mencionada entrevista, no se habló más del tema, pero en redes sociales la discusión se extendió, por lo que el expresidente estadounidense tuvo que tomar la iniciativa y poner fin a todas las teorías especulativas que comenzaron a rondar al respecto.

Déjenme aclarar: estadísticamente, el universo es tan vasto que las probabilidades de que haya vida allá afuera son altas, pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas, y no vi evidencia durante mi presidencia de que hayan tenido contacto con nosotros. ¡De verdad!

