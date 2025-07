Detienen en Italia a un ciudadano chino acusado por Estados Unidos de ser hacker

La Policía de Italia capturó a un ciudadano originario de China que fue acusado de hacker.

Identificado como Xu Zewei, este chino de 33 años fue acusado de violar los sistemas informáticos de la Universidad de Texas en 2020. Al parecer, quiso espiar los trabajos de investigación que se realizaban sobre las vacunas contra el covid-19.

Chino fue capturado en el aeropuerto de Milán

Las autoridades de Estados Unidos argumentan que Zewei hizo parte de una red de piratas informáticos. Actualmente, trabaja para una empresa informática.

La orden de captura fue emitida en noviembre de 2023. Los delitos por los cuales deberá responder son: asociación para delinquir con objetivo de fraude informático y acceso no autorizado a computadoras protegidas.

Su captura se efectuó el pasado 3 de julio en un aeropuerto de Milán, Italia. La agencia Ansa, citando a documentos oficiales, informó que hubo una campaña de intrusión cibernética a gran escala conocida como Hafnium y que habría sido orquestada por el gobierno de China.

La familia de Zewei afirma que él solamente es un técnico de una empresa. “Tanto mi marido como yo no estamos de acuerdo con la extradición a Estados Unidos”, aseguró su esposa, según reveló Ansa.

Esposa y abogado cuestionaron el arresto

“El hecho de que tenga una visa de entrada a Italia debería confirmar de que no ha cometido delitos, entonces no puedo entender el motivo del arresto (…) Mi marido trabaja como director informático en Shangai Gta Semi Conductor LTD y desarrolla sistemas informáticos e infraestructuras de red”, concluyó la esposa.

En cambio, el FBI sostiene que hace parte de un grupo de hackers que “habría efectuado operaciones de espionaje”.

Enrico Giarda, abogado del chino, declaró lo siguiente durante la audiencia: “Le dije al juez que no tenía motivos para hacer lo que se le acusa y sugirió que alguien pudo haber pirateado y utilizado su cuenta”