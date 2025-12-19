CANAL RCN
Autoridades de EE. UU. identifican a un sospechoso por el tiroteo en la Universidad de Brown

Las autoridades informaron que ya habrían identificado a un posible responsable del ataque que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos.

Foto: AFP

diciembre 19 de 2025
11:05 a. m.
Las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación del tiroteo ocurrido el sábado pasado en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, y ya habrían identificado a un posible responsable del ataque que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos. Así lo informaron este jueves medios locales, citando a fuentes policiales cercanas al caso.

Autoridades habrían identificado a sospechoso del tiroteo en Universidad de Brown

De acuerdo con CNN, investigadores creen haber logrado la identificación de un sospechoso, según confirmaron dos funcionarios de las fuerzas del orden con conocimiento directo de la investigación.

CBS News divulgó información en el mismo sentido, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado públicamente la identidad del presunto atacante.

Algunas versiones indican que se trata de un ciudadano portugués identificado como Claudio Manuel Neves-Valente, quien entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una "green card".

Al parecer, las autoridades hallaron a Neves-Valente sin vida en el estado de New Hampshire, junto a dos armas de fuego. Según confirmó Oscar Pérez, jefe del Departamento de Policía de Providence, el sospechoso se habríta quitado la vida.

Así fue el ataque en la Universidad de Brown

El ataque se registró en un edificio del campus universitario donde se realizaban exámenes académicos, lo que generó escenas de pánico entre estudiantes y docentes de esta reconocida institución ubicada en Providence.

El balance oficial es de dos personas fallecidas y nueve estudiantes heridos por impactos de bala.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ella Cook, vicepresidenta de la asociación republicana de la Universidad de Brown, y Mukhammad Aziz Umurzokov, estudiante de origen uzbeko que aspiraba a formarse como neurocirujano. Sus muertes han generado conmoción tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria.

La investigación ha enfrentado serias dificultades. En días recientes, la policía difundió imágenes de un hombre que podría estar vinculado con el ataque, así como de otra persona que se encontraba cerca de él, con el objetivo de obtener información que permita dar con su paradero.

En un momento inicial, las autoridades detuvieron a un hombre en relación con los hechos, pero posteriormente fue dejado en libertad.

El caso también ha desatado fuertes cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en el campus. Incluso el presidente Donald Trump criticó a la universidad tras conocerse que ninguna de las cerca de 1.200 cámaras de vigilancia de la institución estaba conectada directamente al sistema de monitoreo de la policía local.

