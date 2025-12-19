CANAL RCN
Tendencias

El colegio en Bogotá donde los niños aprenden con animales y una granja dentro del campus

Granja, huerta y aulas vivas: así es el colegio que combina la educación en Bogotá como herramienta pedagógica y emocional.

Colegio Mayor de los Andes
Foto: Colegio Mayor de los Andes

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
01:56 p. m.
A pocos kilómetros del norte de Bogotá, un colegio está llamando la atención por una propuesta educativa poco común en el país.

Se trata del Colegio Mayor de los Andes, una institución que integró una granja y una huerta de 8.500 metros cuadrados a su modelo pedagógico, convirtiendo el contacto con animales y la naturaleza en una herramienta central de aprendizaje.

Lejos de ser una actividad extracurricular, el proyecto hace parte de la jornada escolar y ha despertado interés entre expertos en educación y bienestar infantil.

En este espacio, los estudiantes no solo reciben clases teóricas, sino que participan activamente en procesos reales: siembran, cuidan cultivos, observan ciclos biológicos y conviven con diferentes especies animales.

La iniciativa se apoya en evidencia científica reciente que respalda los beneficios de la interacción con animales en contextos educativos. Una revisión publicada en Frontiers in Psychology (2024) concluyó que estas experiencias fortalecen la atención, la motivación y la regulación emocional en niños y adolescentes.

Animales como herramienta pedagógica y emocional

El proyecto educativo del colegio incluye ovejas, terneras, conejos y aves de corral, cada uno con un propósito formativo específico.

El cuidado de animales en gestación o crecimiento fomenta la empatía y la responsabilidad, competencias clave en el desarrollo socioemocional.

Estudios como el de Flynn (2024) señalan que este tipo de programas fortalecen la sensibilidad social desde edades tempranas.

Los conejos, por ejemplo, cumplen un rol especial en el manejo emocional de los estudiantes más pequeños. Investigaciones publicadas en el Journal of Autism and Developmental Disorders (2023) indican que el contacto con animales pequeños mejora las habilidades sociales y la expresión emocional, especialmente en niños con necesidades educativas especiales.

Ciencia, sostenibilidad y aprendizaje sin presión

La observación de gallinas, patos y gansos se convierte en una puerta de entrada al pensamiento científico. Los estudiantes formulan preguntas, analizan comportamientos y comprenden procesos naturales, una dinámica que, según el estudio Animal-Assisted Interventions in Primary Schools (2025), potencia la curiosidad, la concentración y el pensamiento crítico.

Además, los alumnos participan en el ciclo completo de producción agrícola: siembran, cosechan y comercializan productos orgánicos dentro de la comunidad educativa, promoviendo hábitos de consumo responsable y principios de economía circular.

Más allá del rendimiento académico, el proyecto busca reducir el estrés escolar. Investigaciones de la Universidad de Reading (2022) y estudios sobre lectura asistida con animales evidencian que aprender en compañía de seres vivos disminuye la ansiedad y mejora la confianza.

La experiencia del Colegio Mayor de los Andes plantea un modelo educativo que conecta a los niños con la vida real, refuerza el cuidado del entorno y propone una formación más humana y consciente.

