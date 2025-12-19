Aterradora cifra: 393 ataques con drones se han registrado en un año en Colombia

Colombia enfrenta una nueva amenaza terrorista que ha dejado expuesta la vulnerabilidad de sus fuerzas de seguridad.

En el último año, las autoridades han documentado 393 ataques con drones perpetrados por grupos armados ilegales, dejando como resultado 165 militares y 15 civiles gravemente heridos, según cifras oficiales.

La Fuerza Pública reconoció su limitada capacidad para contrarrestar esta amenaza. Expertos en seguridad señalan que el país no cuenta con sistemas efectivos para repeler esta modalidad criminal que se ha convertido en una ventaja táctica significativa para los grupos armados y terroristas.

RELACIONADO Registran hostigamiento armado con tatucos y drones contra base militar en Aguachica

Las regiones donde más se registran ataques con drones

La distribución geográfica de los ataques revela patrones regionales preocupantes.

Entre el 1 de enero y febrero de 2025, Nariño, Cauca y Valle del Cauca encabezan las estadísticas con 2.532 incidentes. Le siguen Santander, Norte de Santander y Cesar con 2.083 casos, mientras que Antioquia, Córdoba y Chocó registran 1.475 ataques.

Expertos en seguridad cuestionan la capacidad de inteligencia del Estado.

"La inteligencia vemos que está tan debilitada que no es anticipativa", señaló el general (r) Eliécer Camacho, experto en seguridad.

Por su parte, Orlando Carrillo, que los grupos delincuenciales se han venido fortaleciendo cada día más y han ampliado sus brazos a muchos lugares más o a muchos espectros más del territorio colombiano.

El balance positivo del Ejército en cuanto a ataques

Asimismo, el Ejército reportó algunos resultados positivos en sus esfuerzos defensivos, registrando más de 8.000 casos en los que han logrado alertar e inhibir estos ataques antes de su ejecución.

Ante la gravedad de la situación, el presidente Gustavo Petro ordenó en las últimas horas la compra inmediata de sistemas especializados para contrarrestar estos artefactos.

La medida busca cerrar la brecha tecnológica que actualmente favorece a los grupos criminales en el conflicto armado colombiano.