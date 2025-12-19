CANAL RCN
Deportes

Así juega Franco Fagúndez, el atacante extranjero que sería el primer fichaje de Santa Fe

Franco Fagúndez suena como el primer fichaje extranjero de Santa Fe para 2026. Así juega el atacante uruguayo pedido por Pablo Repetto.

Franco Fagúndez, nuevo jugador de Santa Fe
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
01:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe ya empieza a mover sus fichas de cara a una temporada 2026 exigente, en la que tendrá como gran reto la Copa Libertadores, sin descuidar la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Santa Fe pierde más jugadores para el 2026: estos dos nombres dijeron adiós
RELACIONADO

Santa Fe pierde más jugadores para el 2026: estos dos nombres dijeron adiós

Con ese panorama, en las últimas horas tomó fuerza el nombre de Franco Fagúndez, atacante uruguayo que podría convertirse en el primer refuerzo extranjero del club cardenal.

¿Quién es Franco Fagúndez?

El jugador, de 25 años, milita actualmente en Santos Laguna de México, aunque no atraviesa su mejor presente deportivo.

Esa situación abrió la puerta para que Santa Fe gestione su llegada a préstamo, una operación pensada especialmente para reforzar el frente ofensivo en el torneo continental. La solicitud, además, tiene un respaldo clave desde el banquillo.

Un pedido directo de Pablo Repetto, nuevo técnico de Santa Fe

La posible llegada de Fagúndez no es casualidad. Fue Pablo Repetto quien pidió expresamente su contratación, pues ya lo dirigió en Nacional de Uruguay, etapa en la que el atacante mostró su mejor versión.

Santa Fe mira a un jugador de Atlético Nacional para reforzarse en la Copa Libertadores 2026
RELACIONADO

Santa Fe mira a un jugador de Atlético Nacional para reforzarse en la Copa Libertadores 2026

Bajo el mando del técnico uruguayo, el futbolista disputó 45 partidos, en los que registró 10 goles y 6 asistencias, siendo una pieza importante del equipo.

Desde Uruguay destacan que en ese ciclo fue un jugador determinante, con presencia constante en el último tercio del campo y capacidad para asociarse.

De hecho, Fagúndez fue campeón de la Primera División 2022 con Nacional y terminó incluido en el equipo ideal del torneo, uno de los mejores momentos de su carrera.

Así juega Franco Fagúndez y qué puede aportar a Santa Fe

Más allá de los números, Franco Fagúndez no es un “9” clásico. Se trata de un volante ofensivo y delantero versátil, con buena lectura de juego, capacidad para asistir y llegada al gol.

Santa Fe y el partido clave ante Bucaramanga: así se define la localía para la Superliga BetPlay 2025
RELACIONADO

Santa Fe y el partido clave ante Bucaramanga: así se define la localía para la Superliga BetPlay 2025

Es un jugador alto, potente y con buena técnica, que puede moverse por distintos sectores del ataque.

Inició su proceso formativo en Wanderers y Danubio, antes de consolidarse en Nacional. En 2024 dio el salto a México con Santos Laguna, donde disputó 30 partidos y anotó 3 goles, cifras que no reflejan del todo su potencial, pero sí explican por qué busca un nuevo aire.

Lo último sobre su llegada a Santa Fe, Según Felipe Sierra, es que llegó a un acuerdo verbal con Santos Laguna y trabaja en los detalles contractuales para que el jugador viaje a Bogotá y firme su vínculo.

La expectativa en el club es que, con la confianza de Repetto, Fagúndez recupere su mejor nivel y se convierta en una pieza clave para un 2026 cargado de ilusión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026

Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja, cada vez más cerca de Boca Juniors: nuevos detalles

James Rodríguez

Hija de James Rodríguez celebró con euforia título de Nacional y los hinchas le piden una 'ayudita'

Otras Noticias

Shakira

Shakira rompe récords con histórica residencia musical en Centroamérica

Shakira vuelve a hacer historia en la industria del entretenimiento.

Fiscalía General de la Nación

Condenan a sujeto que persiguió, intimidó y tocó las partes íntimas de una menor de edad de 8 años

El sujeto deberá pagar 11 años de prisión por hechos ocurridos al interior de una congregación religiosa en la capital del Valle del Cauca.

Dólar

El dólar se movió con fuerza este 19 de diciembre: precio y balance en Colombia

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas

Estados Unidos

Autoridades de EE. UU. identifican a un sospechoso por el tiroteo en la Universidad de Brown