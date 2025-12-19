Así juega Franco Fagúndez, el atacante extranjero que sería el primer fichaje de Santa Fe

Independiente Santa Fe ya empieza a mover sus fichas de cara a una temporada 2026 exigente, en la que tendrá como gran reto la Copa Libertadores, sin descuidar la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Con ese panorama, en las últimas horas tomó fuerza el nombre de Franco Fagúndez, atacante uruguayo que podría convertirse en el primer refuerzo extranjero del club cardenal.

¿Quién es Franco Fagúndez?

El jugador, de 25 años, milita actualmente en Santos Laguna de México, aunque no atraviesa su mejor presente deportivo.

Esa situación abrió la puerta para que Santa Fe gestione su llegada a préstamo, una operación pensada especialmente para reforzar el frente ofensivo en el torneo continental. La solicitud, además, tiene un respaldo clave desde el banquillo.

Un pedido directo de Pablo Repetto, nuevo técnico de Santa Fe

La posible llegada de Fagúndez no es casualidad. Fue Pablo Repetto quien pidió expresamente su contratación, pues ya lo dirigió en Nacional de Uruguay, etapa en la que el atacante mostró su mejor versión.

Bajo el mando del técnico uruguayo, el futbolista disputó 45 partidos, en los que registró 10 goles y 6 asistencias, siendo una pieza importante del equipo.

Desde Uruguay destacan que en ese ciclo fue un jugador determinante, con presencia constante en el último tercio del campo y capacidad para asociarse.

De hecho, Fagúndez fue campeón de la Primera División 2022 con Nacional y terminó incluido en el equipo ideal del torneo, uno de los mejores momentos de su carrera.

Así juega Franco Fagúndez y qué puede aportar a Santa Fe

Más allá de los números, Franco Fagúndez no es un “9” clásico. Se trata de un volante ofensivo y delantero versátil, con buena lectura de juego, capacidad para asistir y llegada al gol.

Es un jugador alto, potente y con buena técnica, que puede moverse por distintos sectores del ataque.

Inició su proceso formativo en Wanderers y Danubio, antes de consolidarse en Nacional. En 2024 dio el salto a México con Santos Laguna, donde disputó 30 partidos y anotó 3 goles, cifras que no reflejan del todo su potencial, pero sí explican por qué busca un nuevo aire.

Lo último sobre su llegada a Santa Fe, Según Felipe Sierra, es que llegó a un acuerdo verbal con Santos Laguna y trabaja en los detalles contractuales para que el jugador viaje a Bogotá y firme su vínculo.

La expectativa en el club es que, con la confianza de Repetto, Fagúndez recupere su mejor nivel y se convierta en una pieza clave para un 2026 cargado de ilusión.