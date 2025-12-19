Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 19 de diciembre de 2025

Los apostadores en Colombia estuvieron atentos este viernes 19 de diciembre de 2025 al resultado del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar favoritos para cerrar la semana con la esperanza de ganar importantes premios.

Cada jornada de lunes a sábado ofrece a los jugadores la posibilidad de ganar si la combinación de número y signo coincide con el resultado oficial difundido tras el sorteo vespertino. superastro.com.co

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 19 de diciembre de 2025

En el sorteo de hoy del Super Astro Sol, la combinación ganadora fue el número X acompañado del signo X, resultando en la combinación que define a los afortunados que acertaron tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal del sorteo.

Este juego se basa en seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 junto con uno de los 12 signos del zodiaco, un formato que combina la suerte con un elemento adicional de predicción astrológica.

Si tu número y signo coinciden con la combinación oficial del sorteo, puedes ganar premios que multiplican varias veces lo apostado.

Además de acertar las cuatro cifras y el signo, este juego ofrece oportunidades de premio con aciertos parciales, como las tres últimas cifras y el signo o solo las dos últimas cifras, según las reglas establecidas por la lotería.

¿Cómo y dónde reclamar si fuiste ganador?

Si tu tiquete coincide con el número y signo ganadores del día, es importante conservarlo en perfecto estado.

Para reclamar el premio debes dirigirte a los puntos de pago autorizados o a las oficinas de la lotería, presentando el tiquete original junto con tu documento de identidad.

Asimismo, recuerda verificar las condiciones específicas del sorteo para premios mayores o menores, ya que pueden variar según el monto obtenido.

El Super Astro Sol continúa siendo una opción popular entre los aficionados al chance en Colombia, y su formato diario mantiene en vilo a quienes buscan la combinación ideal que les permita ganar a lo grande.