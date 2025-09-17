¿Jóvenes de 14 y 15 años en Washington podrían ser juzgados como adultos? Hay un proyecto sobre la mesa

En las últimas horas, la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó una ley con la que los jóvenes de 14 y 15 años podrían ser juzgados como adultos en aquellos casos que sean violentos en Washington.

El órgano legislativo aprobó este proyecto, el cual fue nombrado como HR 4922 o Ley de delitos de DC. Ahora, el futuro de la iniciativa queda en manos del Senado.

¿Qué propone la iniciativa?

En DC o Washington, la definición de joven va de los 18 a los 24 años. Por eso, solamente las personas que superen los 18 años pueden ser juzgadas y condenadas en su condición de adultos. El proyecto busca cambiar eso.

La idea es poder juzgar a aquellos adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos violentos como adultos. Esta ley fue presentada por el congresista Byron Donalds el 8 de agosto y contó con el apoyo de sus colegas Andrew Clyde, Daniel Webster, Randy Fine, Tim Burchett, Clay Higgins, Brandon Gill, Joe Wilson y Anna Paulina Luna.

Reacciones de los partidos

“Durante demasiado tiempo, la capital de nuestra nación se ha visto asolada por una epidemia de violencia debido a las políticas blandas contra la delincuencia de líderes locales de extrema izquierda. El liderazgo débil de los radicales antipolicías genera caos, y el régimen de terror desatado contra residentes y visitantes inocentes de la capital de nuestra nación debe terminar ya”, sostuvo Donalds.

Por los lados del partido Republicano, se plantea que esta normativa le puede hacer frente a la violencia, concretamente la que vincula a las pandillas juveniles. En cambio, los demócratas no están convencidos, debido a que consideran que podría ser un detonante para que la delincuencia aumente.

“Elimina la discreción judicial para sentenciar a delincuentes juveniles conforme a las estructuras de sentencia mínima vigentes. Nuestra capital no puede seguir permitiendo que los criminales anden sueltos por las calles y esperar que esta crisis criminal termine”, sostuvo James Comer.