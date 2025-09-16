CANAL RCN
Internacional

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad

Su población, de acuerdo con datos demográficos, es mayoritariamente afro.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
12:19 p. m.
Todo está listo para que efectivos de la Guardia Nacional lleguen a la segunda ciudad más grande del estado de Tennessee.

El lunes, junto al gobernador del estado Bill Lee y los senadores republicanos Marsha Blackburn y Bill Hagerty, el presidente Donald Trump firmó un memorándum que establece un grupo de trabajo para organizar un operativo similar al registrado en Washington, pero en Memphis.

Contrario a las cifras publicadas por la Policía local, señalando que la delincuencia alcanzó su punto más bajo de los últimos 25 años, la Casa Blanca sostuvo en redes sociales que la tasa total de delincuencia en Memphis supera la de la media nacional.

Trump defiende la iniciativa, como lo hizo con Washington:

Desde la oficina oval, el presidente dijo que "la iniciativa contará con la participación de la Guardia Nacional, así como del FBI, ATF, DEA, ICE, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y los Marshals de Estados Unidos, entre otros".

Se trata de un equipo que "desplegará todos los poderes de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y, en general, de la aplicación de la Ley para restablecer la seguridad pública y sacar de nuestras calles a los peligrosos delincuentes profesionales", aunque no hay una fecha exacta para el inicio de la operación.

Trump insiste en que Washington volvió a ser una ciudad segura:

Tras 11 días sin asesinatos, una racha que llegó a registrarse también en mayo del 2025, el presidente Trump dijo que volvía a sentirse seguro en Washington con el despliegue de uniformados de la Guardia Nacional y el Ejército.

Una maniobra que, según dijo, tendrá resultados similares en Memphis: “Verán en cuatro o cinco semanas, quizá antes, cómo las cifras bajan y caen en picado, como nunca, igual que hicimos en Washington D. C., donde se desplomaron”.

Declaraciones a las que se sumó la fiscal general, Pam Bondi. En entrevista con la cadena Fox News, dijo que las autoridades federales están encantadas "de ir a Memphis la semana que viene. El presidente ha firmado la orden ejecutiva. Hoy estamos trabajando codo con codo con nuestros senadores estadounidenses y con el gobernador de allí, y estamos muy emocionados por volver a hacer que Memphis sea segura, tal y como hemos hecho en Washington D.C.".

