"Operación Independencia 200": La estrategia de Maduro frente a los ataques de Trump

En un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro puso en marcha la "Operación Independencia 200", una iniciativa de gran envergadura que busca fortalecer la defensa militar del país.

Esta estrategia no es solo una exhibición de fuerza, sino una respuesta directa a lo que Caracas percibe como las amenazas de intervención militar por parte de la administración del presidente Donald Trump.

La activación de esta operación marca un punto álgido en la escalada retórica entre ambas naciones, con implicaciones significativas para la estabilidad regional.

¿Qué es la "Operación Independencia 200"de Nicolás Maduro?

La "Operación Independencia 200" se despliega en varios frentes, uniendo a las fuerzas militares con la población civil.

Según mencionó Maduro, el plan contempla la movilización masiva de la Milicia Bolivariana, pero también la incorporación de ciudadanos comunes a campos de entrenamiento.

El objetivo es que miles de venezolanos reciban instrucción en tácticas de combate y manejo de armas.

Esta estrategia de defensa integral se ha organizado en 284 "frentes de batalla" en todo el territorio nacional, con el fin de establecer una resistencia activa en caso de un conflicto.

La advertencia del ministro de Defensa de Venezuela a Donald Trump

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, lanzó una advertencia directa a Washington, instando al presidente Donald Trump a "pensar bien lo que va a hacer".

Sus declaraciones, transmitidas a través de medios estatales, subrayan una dualidad en el mensaje: mientras se asegura que Venezuela "ama la paz", también se recalca que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se está preparando para la guerra.

Padrino López incluso se dirigió a las milicias estadounidenses, advirtiéndoles que no se dejen "engañar" por quienes pintan un panorama de un país con la moral acabada.

Este tipo de declaraciones forman parte de la retórica defensiva de Venezuela ante las recurrentes amenazas de intervención extranjera.