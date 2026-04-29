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Trump sugiere que el bloqueo naval sobre los puertos de Irán podría estar activo durante meses

En el pasado, la República Islámica advirtió que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que no se levante el bloqueo estadounidense.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y wikimedia
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AFP

abril 29 de 2026
09:57 p. m.
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Los precios internacionales del crudo reaccionaron con fuertes alzas este miércoles,29 de abril, llevando el barril de Brent por encima de los 116 dólares y el WTI cerca de los 105 dólares a las 14:15 GMT.

La escalada ocurre tras revelarse que el presidente Donald Trump podría extender por meses el bloqueo naval a los puertos de Irán, una estrategia que el mandatario calificó como más contundente que una intervención militar directa.

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Irán se mantiene en que Ormuz seguirá cerrado mientras EE. UU. bloquee sus puertos:

En una entrevista concedida al medio Axios, el presidente estadounidense defendió la continuidad de la presión marítima sobre Teherán. "El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Ellos están sofocados como un cerdo relleno. Y esto va a empeorar para ellos", sentenció Trump.

Previamente, a través de su plataforma Truth Social, ya había enviado una advertencia directa asegurando que los iraníes "harían bien en volverse inteligentes, ¡y rápido!".

Los detalles de esta estrategia se discutieron el pasado martes en la Casa Blanca durante una reunión de alto nivel con directivos del sector petrolero. Sin embargo Irán se mantiene en que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado hasta que la administración Trump levante el bloqueo a sus puertos.

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Trump suele reunirse con directivos del sector para analizar la situación del mercado:

Según un funcionario de la administración que habló bajo condición de anonimato, la cita —a la que asistieron el vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent y la jefa de gabinete Susie Wiles— sirvió para analizar "las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses".

Estos encuentros forman parte de una serie de consultas con las que el Ejecutivo estadounidense busca "recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales", abordando puntos críticos como "la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo".

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