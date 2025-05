¿Qué dijo Donald Trump sobre el salvadoreño enviado por error a la megacárcel de Bukele?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el este 30 de abril que no ha hablado con el presidente de El Salvador sobre el regreso de un Kilmar Ábrego, el ciudadano salvadoreño deportado por error desde Maryland a la megacárcel de su país vinculado a la Mara Salvatrucha.

Cuando se le preguntó si creía que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechazaría una solicitud suya para el regreso de esta persona a territorio estadounidense, el presidente dijo: "No lo sé. No he hablado con él. Realmente dejo eso en manos de los abogados".

¿Qué había dicho Donald Trump previamente sobre Kilmar Ábrego?

En una entrevista con ABC News esta semana, Trump aseguró que podría ayudar a que Ábrego García regresara con una llamada telefónica, pero no lo haría, a pesar de la orden del 10 de abril de la Corte Suprema de Estados Unidos para que su administración "facilite" su liberación.

La administración de Trump ha argumentado que sólo El Salvador puede actuar y citó los comentarios de Bukele en una reunión del 14 de abril con Trump de que no lo devolvería.

Medios norteamericanos hablaron sobre una reunión entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos con Bukele, así como de una nota diplomática enviada a El Salvador solicitando la liberación de Ábrego.

Ante esto, Rubio, hablando junto a Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, se negó a hacer comentarios y dijo que no revelaría ninguna conversación a los tribunales. "La conducción de nuestra política exterior corresponde al presidente de Estados Unidos y al poder ejecutivo, no a un juez", declaró Rubio a la prensa. "Conduciremos la política exterior adecuadamente si es necesario, pero nunca lo comentaré".

Detalles sobre el caso de Kilmar Ábrego

Ábrego García, un migrante salvadoreño de 29 años que vivía en Maryland con un permiso de trabajo, fue detenido por funcionarios de inmigración de Estados Unidos en marzo e interrogado sobre presuntos vínculos con pandillas antes de ser enviado en uno de los tres vuelos de deportación a El Salvador con migrantes venezolanos a pesar de una orden de protección que le permitía permanecer en los Estados Unidos .

La Casa Blanca ha reiterado la acusación, sin fundamento, de que Ábrego García pertenece a la pandilla MS-13, a la que el gobierno ha designado como grupo terrorista extranjero. Sus abogados niegan cualquier afiliación a una pandilla, alegando que abandonó El Salvador a los 16 años para escapar de la violencia y que recibió una orden de protección en 2019 para seguir viviendo en Estados Unidos.

"Si Donald Trump puede ignorar las órdenes judiciales y pisotear los derechos de un hombre, amenaza los derechos de todos los que viven en los Estados Unidos de América", dijo el senador estadounidense Chris Van Hollen , demócrata de Maryland, un día después de presionar a Trump para que cumpliera con las órdenes legales.