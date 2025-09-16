CANAL RCN
Internacional Video

¿Qué significa la certificación parcial de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas?

La medida, que no se veía desde la década de 1990, es interpretada como una advertencia de Washington.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
07:27 a. m.
Tras jornadas de reuniones y gestiones diplomáticas, el presidente Donald Trump comunicó que Colombia fue certificada solo de manera parcial en la lucha contra el narcotráfico.

La decisión marca un quiebre en la relación bilateral y revive un antecedente que no se presentaba desde el gobierno de Ernesto Samper, en 1996, cuando el país fue descertificado por primera vez en medio de un escándalo.

¿Qué es la certificación parcial de Estados Unidos a Colombia?

El concepto de "certificación parcial" funciona como un llamado de atención: Estados Unidos reconoce algunos avances, pero considera que los esfuerzos del Gobierno colombiano son insuficientes para enfrentar el crecimiento de los cultivos.

Para Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, la señal es clara: “Se da la señal de que los Estados Unidos no están felices con Colombia”.

Camilo Rojas, exviceministro de Política Criminal, lo resume como una “descertificación moderada”:

¿Qué quiere decir eso? Es un llamado de atención a los gobiernos, es un llamado de atención a este lado estratégico que no ha cumplido con sus obligaciones para que recompongan su política antidrogas y actúen con su fuerza.

Colombia rompió récord en cultivos de cocaína

El contexto que llevó a esta determinación es el incremento de los cultivos ilícitos de coca, que ya alcanzan las 253.000 hectáreas en territorio colombiano, con una producción aproximada de 2.600 toneladas de cocaína al año, según datos de la ONU.

Pero la decisión tamibén tendría serias consecuencias. Eduardo Díaz, exdirector de sustitución de cultivos ilícitos, advirtió que la decisión obligará a replantear el camino:

El gobierno se va a encauzar para satisfacer la pretensión norteamericana por la vía del glifosato y la erradicación forzosa. Ahora, no sobra señalar que en materia de incautaciones, que es muy importante, se han logrado metas importantes. Pero en materia de sustitución no ha avanzado nada este gobierno, nada es nada.

Por su parte, Zuleta anticipa que podrían imponerse nuevas condiciones:

Vamos a retomar la senda de recreación de cultivos, vamos a tener metas, no sé, de 100.000 hectáreas al año, estoy echando números como al azar, o puede ser que necesitamos una declaración de Colombia en donde se reconozca explícitamente que existe el Cartel de los Soles y que el gobierno de Venezuela facilita el narcotráfico.

Rojas insistió en que la carga política recaerá en el siguiente mandatario:

La responsabilidad ya le quedará al próximo gobierno, quien la tendrá bastante difícil, puede recuperar la confianza, primero que todo, y sobre todo la dinámica de la lucha antidrogas que tiene Colombia.

Cabe mencionar que, entre 2000 y 2018, Estados Unidos aportó más de 10.000 millones de dólares para programas militares, sociales y de erradicación en Colombia, por lo que Washington se mantiene como su socio estratégico más importante, pero el respaldo está condicionado a resultados concretos en la reducción de la coca.

