CANAL RCN
Internacional Video

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos

El presidente Donald Trump confirmó que en el ataque murieron 11 terroristas que navegaban en aguas internacionales con un cargamento de droga.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
05:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que fuerzas militares llevaron a cabo un operativo contra una embarcación cargada de drogas en el sur del Caribe que habría salido de Venezuela.

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela
RELACIONADO

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela

Se trata de una lancha, procedente de Venezuela, que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, sería el primer resultado divulgado por la Casa Blanca, contra organizaciones terroristas, tras el despliegue militar de gran escala en la región.

En un video publicado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se ve el momento exacto en el que la embarcación es impactada por las tropas navales desplegadas en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas.

EE. UU. confirmó 11 muertos en el primer bombardeo contra lancha venezolana

Trump confirmó la muerte de 11 “terroristas” en la emboscada y advirtió que a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos, tendría el mismo resultado:

El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate.

Al mismo tiempo, el presidente de EE. UU. indicó que la tripulación de la embarcación fue “contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos.

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”
RELACIONADO

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

Poderosa advertencia de Trump tras primer bombardeo en el Caribe

Tras el bombardeo, Trump explicó que “el Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

Al mismo tiempo, lanzó una contundente advertencia a los grupos narcotraficantes:

Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos.

El departamento de Estado asegura que el cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen de Maduro que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos.

“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe
RELACIONADO

“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

100 millones de dólares por Maduro: La propuesta desde EE.UU. que eleva la presión sobre Venezuela

Estados Unidos

Lo que se está viviendo en las escuelas en Washington por las redadas del ICE: video

Venezuela

“Un ataque letal”: EE. UU. confirmó “eliminación” de embarcación con droga que salió de Venezuela

Otras Noticias

Alimentos

Tres frutas que contienen un mayor porcentaje de vitamina C a parte de las naranjas

Los especialistas han revelado el nombre de otras frutas que también aportan este nutriente.

Liga BetPlay

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico

El clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe tendrá hinchada visitante en El Campín, pese a la sanción impuesta al equipo azul.

Carlos Fernando Galán

Pruebas y llegada de próximos trenes: alcalde Galán reveló detalles sobre lo que sigue para el Metro de Bogotá

Antioquia

Bienal de Arte de Antioquia 2025: fechas, artistas invitados y cómo participar

Reforma tributaria

Así impactaría la reforma tributaria a los motociclistas en Colombia