Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que fuerzas militares llevaron a cabo un operativo contra una embarcación cargada de drogas en el sur del Caribe que habría salido de Venezuela.

Se trata de una lancha, procedente de Venezuela, que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, sería el primer resultado divulgado por la Casa Blanca, contra organizaciones terroristas, tras el despliegue militar de gran escala en la región.

En un video publicado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se ve el momento exacto en el que la embarcación es impactada por las tropas navales desplegadas en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas.

EE. UU. confirmó 11 muertos en el primer bombardeo contra lancha venezolana

Trump confirmó la muerte de 11 “terroristas” en la emboscada y advirtió que a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos, tendría el mismo resultado:

El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate.

Al mismo tiempo, el presidente de EE. UU. indicó que la tripulación de la embarcación fue “contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos.

Poderosa advertencia de Trump tras primer bombardeo en el Caribe

Tras el bombardeo, Trump explicó que “el Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

Al mismo tiempo, lanzó una contundente advertencia a los grupos narcotraficantes:

Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos.

El departamento de Estado asegura que el cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen de Maduro que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos.