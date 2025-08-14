Subsecretario de Estado de los EE. UU. visitó las tumbas de sus abuelos en Bogotá

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos Christopher Landau representó al gigante norteamericano en el funeral del precandidato presidencial y senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la jornada del miércoles, 13 de agosto del 2025.

En su cuenta de X, el número dos del Departamento de Estado señaló que “fue un honor representar al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y al secretario Marco Rubio, en el servicio en el que se conmemoró al senador Miguel Uribe Turbay”.

Según Landau, su viaje “tenía un objetivo simple: rendir homenaje a la familia (de Uribe Turbay) y al pueblo colombiano. En un momento difícil quería que la buena gente de Colombia supiera que no está sola”, pero también aprovechó su estadía en Bogotá para visitar la tumba de sus abuelos paternos, que migraron al país, huyendo de la guerra en Europa.

Landau visitó la tumba de sus abuelos en uno de los cementeros de la comunidad judía en Bogotá:

Tras el sepelio del senador Miguel Uribe en el Cementerio Central de Bogotá, el subsecretario de Estado dejó un regalo en la tumba de sus abuelos, el Dr. Jakob A. Landau y Janette Landau, en uno de los campos santos de la comunidad judía en Bogotá.

Según comentó en su cuenta de X: “Colombia es un país muy especial para mí, porque recibió a mi padre cuando huyó de su natal Austria en 1938. Logró liberar a sus padres al año siguiente y mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia el resto de sus vidas”.

Su abuelo murió antes de que pudiera conocerlo y con su abuela se vio muy poco, debido a que “Omi”, como solía decirle, vivía en Colombia y él, junto a sus padres en los Estados Unidos.

Sin embargo, el reencuentro fue muy emotivo: “Hoy, por primera vez en la vida, visité las tumbas de mis abuelos en Bogotá. Como no tengo familia aquí, temía que nadie las hubiera visitado en años, pero estaban bien conservadas. Fue un día muy emotivo”.

Y añadió: “Quería dejar algo mío, así que dejé piedritas de nuestro patio trasero en los estados Unidos sobre las lápidas con los nombres de mi familia. Llevé esas piedritas en los bolsillos de mi traje cuando asistí al funeral del senador colombiano que fue asesinado, Miguel Uribe Turbay, en la mañana", antes de terminar con una pequeña reflexión:

"Llevar piedras para conmemorar a mis abuelos mientras representaba a Estados Unidos en el funeral de un líder político extranjero realmente me hizo comprender el peso de la mortalidad, así como nuestra historia común. La vida humana es tan frágil y preciosa”.