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Reconocido actor fue condenado a 32 años por intento de homicidio

El actor atacó con un arma cortopunzante a su exnovia en el 2024.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 04 de 2026
09:57 a. m.
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El pasado martes 2 de junio, un reconocido actor de Estados Unidos fue condenado a 32 años de prisión.

Se trata de Nick Pasqual, que es oriundo de Burbank, California, y trabajó en producciones como 'How I Met Your Mother', 'Archivo 81', 'Poor Paul', 'Rebel Moon' y 'National Day Riff'.

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Este actor, de acuerdo con los jueces e investigadores, fue hallado culpable de delitos como intento de homicidio, violación, allanamiento en vivienda ajena y violencia doméstica.

¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Nick Pasqual, el actor de Estados Unidos, intentó asesinar a su exnovia

En mayo de 2024, Nick Pasqual ingresó sin ningún tipo de permiso a la vivienda de Allie Shehorn, situada en Sunland, Los Ángeles, y la apuñaló 20 veces.

La mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico, estuvo en Cuidados Intensivos varios días, pero, gracias a los exhaustivos tratamientos de los especialistas, logró recuperarse.

Mientras tanto, el actor Nick Pasqual abandonó la vivienda tras el ataque e intentó huir hacia México, pero fue capturado en la zona fronteriza.

Allie Shehorn había denunciado al actor Nick Pasqual en el pasado

Antes del ataque con el arma cortopunzante, Allie Shehorn había solicitado una orden de restricción para que Nick Pasqual no se acercara a ella. Sus argumentos fueron que estaba sufriendo de violencia doméstica y agresión sexual.

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Las autoridades estadounidenses acataron la solicitud de Shehorn, pero, a pesar de ello, el actor rompió esa restricción y cometió el delito.

 

 

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