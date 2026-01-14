¿Qué tanto podría tardar la transición democrática en Venezuela?

La captura de Nicolás Maduro en medio de la operación ‘Resolución Absoluta’, coordinada por la administración Trump desde el Pentágono, marca un antes y un después en Venezuela.

Sin embargo, en el poder permanecen representantes del régimen chavista como Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

No es claro cuánto podría tardar la transición democrática, tras 26 años de dictadura, pero según, Víctor Mijares, docente de nacionalidad venezolana, que dicta ciencia política de la Universidad de los Andes, ya comenzó:

“Las transiciones no son fáciles de anunciar en el tiempo presente. Las señales que tenemos actualmente son de un cambio político. Si bien Maduro no era la única pieza del régimen venezolano, era la pieza central y, no solamente Maduro, también Cilia Flores. La idea de que esté en la cárcel implica que hay redes clientelares, burocráticas, que han perdido su cabeza”.

En sus palabras, “se ha desequilibrado el balance de poder en Venezuela y, a pesar de que el chavismo sigue estando al mando, no tiene la misma estabilidad de antes”.

Las elecciones podrían tardar más de lo esperado:

Con Maduro y su esposa, Cilia Flores, presos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrentándose a condenas que podrían ir de los 30 años a cadena perpetua, Trump advirtió que su plan no contempla realizar elecciones a corto plazo en el país latino:

Según Julio Iglesias, analista de la Mesa Ancha de Noticias RCN, de momento es imposible garantizar elecciones libres en Venezuela: “Se han destruido las instituciones y los mecanismos necesarios y es algo que no se construye de la noche a la mañana. El aparato electoral de Venezuela, desde hace décadas, está podrido. La intervención de Estados Unidos no es un capítulo de ciencia ficción que pueda reemplazar mágicamente a todos los funcionarios, va a ser un proceso lento”.

En una investigación reciente, el medio británico The Economist, encontró que el 80% de los venezolanos, que se encuentran en el país, aprueba la captura de Nicolás Maduro y el 50% mantiene una percepción positiva de los Estados Unidos. Donald Trump se convirtió en el político más popular de Venezuela, pero varias de sus promesas están sujetas a la situación política y económica en el país:

“Lo que vemos ahora es un proceso de transición muy lento, en el que el asunto económico va a ser clave. La reconstrucción de la institucionalidad en Venezuela pasa por la reconstrucción de la economía venezolana, que lleguen nuevos actores económicos, inversión y retorne la diáspora venezolana”.

¿Qué tanto ha avanzado el plan de Estados Unidos para Venezuela?

Mijares mantiene una mirada positiva sobre lo que podría pasar en Venezuela en los meses venideros: “Ha habido muchos momentos que terminan en valles de frustración, pero la situación actual hay que verla con perspectiva. La operación que emplaza el poderío aero-naval de los Estados Unidos en el Caribe comenzó en agosto. Estamos en enero y han pasado un montón de cosas. Hay una nueva configuración del poder en Venezuela, una nueva situación”.

Las Fuerzas Armadas, según dice, se encuentran desmoralizadas y mantienen un perfil bajo que podría revelar una mirada abierta a los cambios políticos en Venezuela. Sin embargo, la influencia de los Estados Unidos en la región se ve permeada por sus intereses. Según Iglesias:

“Donald Trump no es un benefactor ni un filántropo. Estados Unidos no es una ONG, es un país que tiene intereses económicos. Más allá del petróleo, hay un cambio en la dinámica de poder en el mundo y Estados Unidos asume el continente americano con la Doctrina Monroe como su área de influencia. Sin embargo, las propuestas de Trump sobre Venezuela no van a poder materializarse si no hay un cambio importante a nivel institucional”.