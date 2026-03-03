CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Conductor agredió brutalmente a un policía tras ser detenido por evadir un puesto de control en Bogotá

El hombre aceleró pese a que le atravesaron la motocicleta y atacó físicamente al uniformado.

Valentina Bernal

marzo 03 de 2026
08:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un procedimiento de tránsito terminó en una escena que quedó grabada en video.

Todo ocurrió cuando el conductor de un carro particular decidió evadir un puesto de control y además agredir físicamente a un policía tras embestir su motocicleta.

Pareja habría lanzado a una perrita desde un balcón en Medellín tras una acalorada discusión: esto se sabe
RELACIONADO

Pareja habría lanzado a una perrita desde un balcón en Medellín tras una acalorada discusión: esto se sabe

Las imágenes muestran a un vehículo gris que tiene completamente atropellada la moto del uniformado, la cual quedó atrapada debajo del carro, entre la llanta delantera y la trasera del costado derecho.

Pero lo más grave no fue solo el impacto, sino la reacción agresiva del conductor contra el policía.

Video dejó ver el momento en el que un hombre agrede a un policía en Bogotá

De acuerdo con la secuencia registrada en el video, momentos antes el hombre había ignorado un puesto de control. Tras no acatar la señal de pare, los uniformados iniciaron una persecución.

Metros más adelante lograron alcanzarlo y le atravesaron una motocicleta para obligarlo a detenerse. Sin embargo, el conductor siguió acelerando.

El policía descendió de la moto e intentó detenerlo. En ese instante, el hombre dejó el vehículo y emprendió la huida corriendo. Segundos después se produce la escena más fuerte.

En el video se observa al uniformado acercarse al conductor. La reacción es inmediata y violenta: el hombre lo empuja con fuerza y comienza un forcejeo directo. Ambos se enfrentan físicamente hasta que el policía es llevado hacia una acera en medio del enfrentamiento.

Allí, el uniformado logra cambiar de posición, dominar al agresor y tumbarlo sobre el pasto para intentar inmovilizarlo. A pesar de estar en el suelo, el conductor continúa oponiendo resistencia, haciendo fuerza para evitar la detención.

El policía se abalanza sobre él y lo mantiene reducido contra el piso, impidiéndole cualquier movimiento o intento de escape.

Policía capturó a hombre que lo agredió tras saltarse un puesto de control en Bogotá

Segundos después llegaron tres uniformados más que apoyaron el procedimiento y ayudaron a contener al sujeto.

Video | Estudiante terminó inconsciente y con fisura en el cráneo tras pelea de boxeo en colegio de Huila
RELACIONADO

Video | Estudiante terminó inconsciente y con fisura en el cráneo tras pelea de boxeo en colegio de Huila

Finalmente, el hombre fue capturado en el lugar de los hechos y las autoridades le impusieron dos órdenes de comparendo:

  • Por no acatar el requerimiento de los policías de tránsito.
  • Por infringir la medida de pico y placa.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Acueducto de Bogotá

Acueducto de Bogotá regaló estadía en lujoso hotel a un usuario que se cambió a la factura virtual

Ministerio de Minas y Energía

MinMinas autorizó plan de contingencia para llevar combustible en carrotanques del Valle del Cauca a Nariño

Arabia Saudita

Embajador en Arabia Saudí presentó una alternativa para los colombianos que buscan salir de Oriente Medio

Otras Noticias

Emiratos Árabes Unidos

Colombianos quedaron atrapados en Dubái: las vacaciones soñadas se volvieron una pesadilla

Estas personas tenían el regreso para el 7 de marzo, pero el conflicto se acrecienta y los recursos escasean.

Luis Suárez

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

El colombiano Luis Suárez volvió a darle el triunfo a Sporting de Lisboa frente a Porto, por la Copa de Portugal.

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro lanza ayuda a deudores: podrán dejar de pagar la cuota por un tiempo

Yeison Jiménez

Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México