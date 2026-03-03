VIDEO | Conductor agredió brutalmente a un policía tras ser detenido por evadir un puesto de control en Bogotá

Un procedimiento de tránsito terminó en una escena que quedó grabada en video.

Todo ocurrió cuando el conductor de un carro particular decidió evadir un puesto de control y además agredir físicamente a un policía tras embestir su motocicleta.

Las imágenes muestran a un vehículo gris que tiene completamente atropellada la moto del uniformado, la cual quedó atrapada debajo del carro, entre la llanta delantera y la trasera del costado derecho.

Pero lo más grave no fue solo el impacto, sino la reacción agresiva del conductor contra el policía.

Video dejó ver el momento en el que un hombre agrede a un policía en Bogotá

De acuerdo con la secuencia registrada en el video, momentos antes el hombre había ignorado un puesto de control. Tras no acatar la señal de pare, los uniformados iniciaron una persecución.

Metros más adelante lograron alcanzarlo y le atravesaron una motocicleta para obligarlo a detenerse. Sin embargo, el conductor siguió acelerando.

El policía descendió de la moto e intentó detenerlo. En ese instante, el hombre dejó el vehículo y emprendió la huida corriendo. Segundos después se produce la escena más fuerte.

En el video se observa al uniformado acercarse al conductor. La reacción es inmediata y violenta: el hombre lo empuja con fuerza y comienza un forcejeo directo. Ambos se enfrentan físicamente hasta que el policía es llevado hacia una acera en medio del enfrentamiento.

Allí, el uniformado logra cambiar de posición, dominar al agresor y tumbarlo sobre el pasto para intentar inmovilizarlo. A pesar de estar en el suelo, el conductor continúa oponiendo resistencia, haciendo fuerza para evitar la detención.

El policía se abalanza sobre él y lo mantiene reducido contra el piso, impidiéndole cualquier movimiento o intento de escape.

Policía capturó a hombre que lo agredió tras saltarse un puesto de control en Bogotá

Segundos después llegaron tres uniformados más que apoyaron el procedimiento y ayudaron a contener al sujeto.

Finalmente, el hombre fue capturado en el lugar de los hechos y las autoridades le impusieron dos órdenes de comparendo: