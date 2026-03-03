CANAL RCN
Economía Video

¿Cuál es el impacto económico del conflicto entre EE. UU, Israel e Irán y en dónde se siente con mayor fuerza?

Mercados en Asia y Europa se han visto golpeados y los precios del gas y el petróleo siguen al alza.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
08:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el cuarto día desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, siguen aumentando los precios internacionales del gas y el petróleo.

El martes, 3 de marzo, el petróleo de referencia Brent alcanzó un máximo de 85 dólares con 12 centavos; lo que marca un aumento en el precio de 5,66%, y el petróleo de referencia WTI se cotizó en 75 dólares; lo que sugiere un incremento de 5,29%.

Pero eso no es todo, el precio del gas subió un 35% en Europa y en los Estados Unidos, un 2,70%. Olmer Muñoz, docente en ciencias políticas de la UPB explicó en diálogo con Noticias RCN que:

“El tema del petróleo es que, a través del estrecho de Ormuz, pasa el 25% a 20% del petróleo mundial, afectando el precio y los bienes y servicios a nivel internacional”.

Trump dice que garantizará el paso de buques por el Estrecho de Ormuz
RELACIONADO

Trump dice que garantizará el paso de buques por el Estrecho de Ormuz

Mercados en Europa y Asia han sido golpeados por el conflicto:

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y su represalia contra objetivos en países como Kuwait, Catar, Baréin, Emiratos Árabes, Jordania, Chipre, Líbano, Arabia Saudita e Israel, han golpeado, de igual manera, los mercados bursátiles en el mundo.

En Europa, el más afectado fue el mercado español, con una caída de 4,57% y, en el mercado asiático, la bolsa de Corea del Sur registró una baja de 7,92%.

En el caso de España, el presidente Trump anunció que cortaría todo el comercio con el país ibérico, al negarse a que utilicen sus bases para atacar a Irán; y Corea del Sur se encuentra en el grupo de países que compran el 80% del petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz.

Embajador en Arabia Saudí presentó una alternativa para los colombianos que buscan salir de Oriente Medio
RELACIONADO

Embajador en Arabia Saudí presentó una alternativa para los colombianos que buscan salir de Oriente Medio

¿Por qué el cierre del estrecho de Ormuz altera los precios de gas licuado y petróleo?

Tras un fin de semana de intensos bombardeos en varias ciudades iraníes y la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el general Sardar Jabbari de la Guardia Revolucionaria advirtió que "cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz” sería incinerado.

Y, aunque el presidente Trump anunció una serie de medidas para garantizar la seguridad de los barcos que transiten por el estrecho, el martes, 240 buques seguían represados en el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz es de gran importancia para la industria, debido a que el 20% del petróleo mundial transita estas aguas, al igual que el 30% del gas natural licuado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aplicaciones

Aplicación de transporte ofrecerá 'jugosos' descuentos para usuarios en las próximas elecciones

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro lanza ayuda a deudores: podrán dejar de pagar la cuota por un tiempo

Trabajo

Empleados públicos tendrán aumento de salario y lo verán en la primera quincena de marzo

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Conductor agredió brutalmente a un policía tras ser detenido por evadir un puesto de control en Bogotá

El hombre aceleró pese a que le atravesaron la motocicleta y atacó físicamente al uniformado.

Emiratos Árabes Unidos

Colombianos quedaron atrapados en Dubái: las vacaciones soñadas se volvieron una pesadilla

Estas personas tenían el regreso para el 7 de marzo, pero el conflicto se acrecienta y los recursos escasean.

Luis Suárez

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

Yeison Jiménez

Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México