¿Cuál es el impacto económico del conflicto entre EE. UU, Israel e Irán y en dónde se siente con mayor fuerza?

En el cuarto día desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, siguen aumentando los precios internacionales del gas y el petróleo.

El martes, 3 de marzo, el petróleo de referencia Brent alcanzó un máximo de 85 dólares con 12 centavos; lo que marca un aumento en el precio de 5,66%, y el petróleo de referencia WTI se cotizó en 75 dólares; lo que sugiere un incremento de 5,29%.

Pero eso no es todo, el precio del gas subió un 35% en Europa y en los Estados Unidos, un 2,70%. Olmer Muñoz, docente en ciencias políticas de la UPB explicó en diálogo con Noticias RCN que:

“El tema del petróleo es que, a través del estrecho de Ormuz, pasa el 25% a 20% del petróleo mundial, afectando el precio y los bienes y servicios a nivel internacional”.

Mercados en Europa y Asia han sido golpeados por el conflicto:

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y su represalia contra objetivos en países como Kuwait, Catar, Baréin, Emiratos Árabes, Jordania, Chipre, Líbano, Arabia Saudita e Israel, han golpeado, de igual manera, los mercados bursátiles en el mundo.

En Europa, el más afectado fue el mercado español, con una caída de 4,57% y, en el mercado asiático, la bolsa de Corea del Sur registró una baja de 7,92%.

En el caso de España, el presidente Trump anunció que cortaría todo el comercio con el país ibérico, al negarse a que utilicen sus bases para atacar a Irán; y Corea del Sur se encuentra en el grupo de países que compran el 80% del petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz.

¿Por qué el cierre del estrecho de Ormuz altera los precios de gas licuado y petróleo?

Tras un fin de semana de intensos bombardeos en varias ciudades iraníes y la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el general Sardar Jabbari de la Guardia Revolucionaria advirtió que "cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz” sería incinerado.

Y, aunque el presidente Trump anunció una serie de medidas para garantizar la seguridad de los barcos que transiten por el estrecho, el martes, 240 buques seguían represados en el golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz es de gran importancia para la industria, debido a que el 20% del petróleo mundial transita estas aguas, al igual que el 30% del gas natural licuado.