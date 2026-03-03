CANAL RCN
Deportes

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

El colombiano Luis Suárez volvió a darle el triunfo a Sporting de Lisboa frente a Porto, por la Copa de Portugal.

Luis Suárez
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
08:06 p. m.
El delantero colombiano Luis Suárez atraviesa uno de los momentos más destacados de su temporada en el fútbol portugués. Jornada tras jornada, el atacante se ha convertido en sinónimo de gol y este martes 3 de marzo volvió a responder en un escenario de máxima exigencia, confirmando su peso en instancias decisivas.

En el compromiso de ida por las semifinales de la Copa de Portugal, Suárez fue determinante para que el Sporting CP superara por la mínima diferencia al FC Porto, en un duelo intenso y muy disputado. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 62, cuando el colombiano asumió la responsabilidad desde el punto penal y definió con seguridad para desatar la celebración local.

Un goleador que aparece en los momentos clave

El partido estuvo marcado por la paridad y la tensión propia de una semifinal. Porto propuso un juego físico, cerró espacios y obligó a Sporting a buscar alternativas por las bandas. Sin embargo, el encuentro se rompió tras una infracción dentro del área que el árbitro sancionó como penal.

Suárez tomó el balón con determinación, se perfiló y ejecutó con precisión, dejando sin opciones al arquero rival. Ese tanto no solo significó el 1-0 definitivo, sino que reafirmó el gran momento individual que vive el atacante cafetero en el balompié europeo.

El colombiano ha logrado consolidarse como una pieza clave en el esquema ofensivo de su equipo, destacándose por su movilidad, capacidad de definición y fortaleza mental en situaciones de presión.

Ventaja mínima pensando en la vuelta

Con esta victoria, el Sporting CP viajará al partido de vuelta con una ventaja corta pero valiosa. En este tipo de series, cada gol tiene un peso específico y el tanto de Suárez permite manejar el segundo encuentro con un margen estratégico.

Más allá del resultado, el rendimiento del delantero colombiano continúa llamando la atención por su regularidad. Partido tras partido, dice presente en el marcador y se consolida como uno de los referentes ofensivos del campeonato portugués.

Ahora, la misión será defender la ventaja y sellar el paso a la final. Si mantiene su nivel actual, Luis Suárez seguirá siendo el hombre señalado para marcar la diferencia en los momentos que definen títulos.

