Colombianos quedaron atrapados en Dubái: las vacaciones soñadas se volvieron una pesadilla

Ocho colombianos que viajaron a Dubái para disfrutar de vacaciones se encuentran varados debido a las restricciones del espacio aéreo en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Los turistas, provenientes de Bogotá, Medellín y Cali, enfrentan una situación crítica tras la cancelación de sus vuelos y el agotamiento de sus recursos económicos.

Hay una embarazada y adultos mayores

Los afectados salieron de Colombia el 16 de febrero contratando un paquete turístico con una agencia. Cada uno pagó más de 15 millones de pesos, además de un seguro que, según denuncian, no cubre situaciones derivadas de conflictos bélicos.

Entre el grupo hay una mujer embarazada y dos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Además, hay adultos mayores que no han conseguido sus medicinas.

“Ya nos han sacado de las habitaciones y el costo es muy alto”, sostuvo Jorge Montero, uno de los afectados.

Los turistas tenían agendado un vuelo para el 7 de marzo, pero ante la cancelación constante y la imposibilidad de asumir los altos costos de hospedaje, clamaron para que el Gobierno interceda para ayudarlos.

“Al ver el mapa, nos encontramos realmente en un fuego cruzado. Vuelan misiles de un lado para otro, en cualquier momento también puede caernos uno”, enfatizó otro afectado, Germán Tovar.

Colombiana en Israel cuenta cómo es el día a día

Paralelamente, desde Israel, Yael Cuperman, una colombiana residente, compartió su experiencia viviendo bajo los ataques: “Siempre es miedoso, hay una incertidumbre muy grande de no saber qué va a pasar”.

También explicó el protocolo de seguridad que deben seguir: “Recibimos una notificación en nuestro celular que dice que en los próximos minutos vienen alarmas hacia nuestra zona y eso nos da un tiempo para prepararnos e ir al búnker”.

Los residentes cuentan con apenas unos minutos entre la primera alarma y la intercepción de misiles por parte de la cúpula militar israelí.

"La gente está en función de escuchar las noticias y hacer caso con lo que la gente dice”, describió acerca de cómo transcurre el día a día con sus vecinos.

La Cancillería informó que continúa trabajando para asistir y apoyar a todos los connacionales que deseen regresar a territorio nacional.