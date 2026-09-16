¿Qué tendría que hacer Colombia para salir de la lista antidrogas de EE. UU.? Esto dijo Trump

Colombia continúa incluida por Estados Unidos en la clasificación de países que, según Washington, han fracasado demostrablemente en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas.

Para el año fiscal 2027, esta categoría incluye a cuatro países: Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, de acuerdo con la determinación presentada por el presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense.

La decisión vuelve a poner el foco sobre la política antidrogas colombiana y sobre las medidas que el Gobierno tendría que implementar para modificar la posición de Estados Unidos.

¿Qué tendría que hacer Colombia?

Trump planteó dos acciones concretas que, según su administración, serían determinantes para considerar un cambio en la clasificación.

La primera es avanzar en la erradicación de los cultivos de coca.

La segunda consiste en avanzar en el desmantelamiento de las redes vinculadas al narcotráfico y al denominado narcoterrorismo.

El mandatario estadounidense aseguró que, si Colombia muestra avances durante el próximo año en estos frentes, estaría dispuesto a reconsiderar la clasificación que actualmente mantiene el país.

Si, como se espera, Colombia avanza en la erradicación agresiva de cultivos de coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de ‘fracaso demostrable’ que pesa sobre el país.

¿Por qué llegó la advertencia de Donald Trump para Colombia?

El pronunciamiento de Trump se conoció en medio de la decisión de Estados Unidos de retirar a Venezuela de esta clasificación específica.

Para 2027, Venezuela ya no aparece entre los países que Washington considera que han fracasado demostrablemente en el cumplimiento de sus compromisos antidrogas. La Casa Blanca explicó que la lista se refiere a los esfuerzos realizados durante los 12 meses anteriores.

Sin embargo, esto no significa que Venezuela haya dejado de aparecer en la lista de países considerados grandes productores o territorios de tránsito de drogas ilícitas.

La diferencia es importante: una cosa es estar identificado por Estados Unidos como un país de producción o tránsito de drogas y otra es recibir el señalamiento adicional de haber fracasado demostrablemente en los esfuerzos para combatir este fenómeno.

¿Qué está evaluando Estados Unidos?

La determinación estadounidense tiene en cuenta los esfuerzos de los países para cumplir compromisos internacionales de control de drogas.

Entre los aspectos que históricamente contempla este proceso están la reducción de cultivos ilícitos, la interdicción de drogas, la cooperación policial y judicial, la extradición de narcotraficantes y las medidas para combatir estructuras que facilitan el tráfico de drogas.

Por eso, la referencia de Trump a la erradicación de coca y al desmantelamiento de redes narcotraficantes apunta a dos de los frentes que Washington considera relevantes para evaluar la respuesta de Colombia.