Dos artistas de una banda musical fueron asesinados a tiros: esto se reportó

La violencia apagó la vida de dos integrantes de una banda regional de México.

El viernes 11 de septiembre, en horas de la noche, Diego Israel Rodríguez, el vocalista de Alto Exceso, y Juan Carlos Muñoz, el bajista, murieron tras recibir varios impactos de bala.

Estos artistas, junto al resto de la agrupación, llegaron a un centro de eventos en el que se iban a presentar, pero fueron atacados justo antes de ingresar.

Este grave hecho ocurrió en Silao, en el estado de Guanajuato, México.

¿Qué se sabe del asesinato de los dos integrantes de la banda Alto Exceso, de México?

Las autoridades han reportado que, sobre las 9:40 de la noche del viernes 11 de septiembre, la banda Alto Exceso llegó a un centro de evento localizado cerca de Chichimequillas.

Sin embargo, mientras los músicos estaban agrupados en la entrada, un vehículo llegó de manera inesperada, varios hombres armados descendieron de él y dispararon sin mediar palabra.

En consecuencia, Diego Israel Rodríguez y Juan Carlos Muñoz fallecieron casi que de inmediato debido a la gravedad de sus heridos.

Mientras tanto, otro integrante identificado como Jonathan quedó herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario cercano.

Tras lo ocurrido, las autoridades mexicanas se encuentran recopilando las pruebas suficientes para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

La banda Alto Exceso lamentó el asesinato de sus dos integrantes

Después del trágico desenlace, la banda Alto Exceso redactó un sentido mensaje en sus redes sociales. Sus palabras fueron las siguientes:

"No tenemos palabras para describir esta situación, nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón. Queremos decirles a todas las personas que los conocieron que ellos viven en nuestro corazón y perdurarán en nuestra alma por toda la eternidad", iniciaron escribiendo.

"El equipo de Alto Exceso despide a nuestros hermanos con un gran orgullo y con la cabeza en alto. Como les decimos en cada una de nuestras presentaciones: no es un adiós, sino un hasta luego. Gracias por todos los momentos únicos e imborrables", agregaron.